Prvo ispadanje u Hell’s Kitchenu šokiralo natjecatelje: Plavi tim završio svađom

Kraj tjedna u ‘Hell’s Kitchenu‘ znači samo jedno – vrijeme je za novu večeru za goste. Plavi još uvijek nemaju nijedan uspješan servis pa je njihova motivacija za današnji izazov golema, posebice zato jer je i njihova članica Marjana već nominirana. ”Svjesna sam da sam trenutno najslabija karika i to je to, želim doma”, poručila je Marjana.

”Te nominacije, to mi je najgore. Marjana je tu u neobranom grožđu, svi kao da su se okomili na nju, gledaju je kao najslabiju kariku”, Chiara i Sara komentirale su u vrtu, ”Moramo čuvati leđa jedni drugima, to nas očigledno razlikuje od njih”. Posebno su pohvalile svoju kolegicu Eminu, koja je nakon brojnih kritika konačno premostila neke svoje strahove i kuha sve bolje: ”Takva nam treba!”

Sous chefovi su obavijestili kandidate da je vrijeme za odlazak u kuhinju i pripremu namirnica za servis. Jelovnik je jednak kao i prethodne dvije večere. ”Ja sam danas zadužena za sve samo ne za paštu”, šalila se Marjana koje je već na tjestenini kiksala, i to ne jednom, a i Lucija je odustala od pripreme holandeza. Veganu Josipu, pak, pripala je ”čast” da se bavi mesom, iako ga neće kušati, no već je u nekoliko izazova pokazao da tim namirnicama odlično barata te je od chefa dobio pohvale i povjerenje tima.

Podjela poslova po timovima

Među crvenima, Vehid je i dalje bio vođa. Podijelio je svoj tim i svi su prionuli poslu. Suradnja među timovima bila je sjajna, međusobno su si uskakali i komunicirali. Chef Gretić okupio je timove i podijelio ih u brigade. U crvenom timu dva su Roka bili zaduženi za hladna predjela, Sara i Vehid za topla predjela, Dominik i Chiara glavna jela, dok je Emina bila na prilozima.

U plavom timu, Lucija i Josip su na hladnim predjelima, Tomislav i Tea rade topla predjela, Mauro i Marko rade glavna jela, Domagoj je na prilozima, a Marjana je leteći. ”Ti pazi, imaš crnu pregaču”, opomenuo je Marjanu chef Gretić da se mora pokazati, ”Budite timski igrači, više komunikacije. Nemojte da se ponovi da prekidam servis”.

‘Hell’s Kitchen’ restoran je otvoren, a timovi su bili vrlo optimistični. Plave je vukla želja za pobjedom, a crveni su, nošeni prošlotjednim uspjehom, bili jako sigurni u sebe. Prve narudžbe su krenule stizati u kuhinje… Plavcima nije trebalo dugo da se naljute na Marjanu koja je žurila s nošenjem tanjura na pult. ”Ona ne sluša ništa što se događa oko nje”, žalila se Lucija, a chef Gretić Istrijanki je zamjerio što ne pamti brojeve stola.

“U crvenoj kuhinji najnesigurnija je bila Emina”

U crvenoj kuhinji najnesigurnija je bila Emina koja je tražila Vehidove i Chiarine savjete, a priznala je i da se ne snalazi dobro s previše narudžbi koje su dolazile.









I plavci su se gubili u narudžbama pa su Damir i Marjana pitali ”leteću” Marjanu sjeća li se možda ona. ”Sad ću pogledati”, kazala im je dok su je oni bodrili da to učini. No chef Gretić opomenuo ju je da nema gledanja u zapisane narudžbe.









“Pravi se grbava, vidi kad budeš nosila narudžbe”, Tea ju je savjetovala. ”Ne gledaj u narudžbe! Još jednom pogledaš u narudžbe i ideš doma”, viknuo je chef na Marjanu koja nije odustajala od svoje misije, ”Izvolite pamtiti narudžbe”.

Prva jela stigla su na stolove, no narudžbe su se gomilale. Chef Gretić Rokovo je predjelo vratio jer nije bilo dovoljno dobro. ”Dosta sam nervozan, nisam toliko lososa ispekao u životu”, šalio se Marko, no chef ga je pohvalio za dobro pamćenje stolova.

Problemi s narudbžama

Crveni su radili prilično sporo i chef se ljutio jer su narudžbe sve više kasnile. ”Imam osjećaj da će nas otjerati sve”, Emina je komentirala.

Zarolala su se i glavna jela. Plavi su se s njima dobro nosili, no u crvenom timu uslijedila je panika. Chiarin sirovi losos chef je vratio, što je naljutilo Dominika jer je savršeno istempirao narudžbe za stol koje su im propale zbog Chiare. ”Ajmo, ponovi stol”, rekao im je Gretić, a mladog je kuhara naljutila i Emina koja je opet zaboravila što mora raditi.

Eminine pogreške nizale su se jedna za drugom, od lošeg holandeza do kašnjenja s prilozima. ”To je ona šepava noga koja nam je sad trenutno ugrozila naš servis”, Dominik je kritizirao svoju kolegicu, a chef Gretić pozvao ju je na ”hlađenje”. ”Koncentriraj se, zaboravi na sve ostalo. Vrati se kad misliš da si spremna”, savjetovao joj je, no ni to nije pomoglo jer joj je ponovno vratio nejestive šparoge pa ju je poslao u kuću.

Ljutnja, razočaranje, frustracija

”Ne možemo svi izgubiti konce”, Chiara je zabrinuto kazala, no crveni su sve više išli nizbrdo. ”Nećemo parcijalno raditi, radimo stol po stol. Ne interesira me, sve fali. Van iz kuhinje i vratite se s dva nominirana”, chef Gretić više nije mogao tolerirati pogreške i kašnjenje.

Po ulasku u kuću crveni nisu mogli sakriti svoju ljutnju i razočaranje, a svoje je emocije najviše pokazivao Dominik. ”Mislim da se svi trebate složiti da mene treba nominirati”, Emina je prva istupila, ”Taj osjećaj se ne može opisati, sami sebe u tom trenutku ne volite”.

Za to vrijeme, plavi tim u kuhinji je poslužio i svoj zadnji tanjur te konačno dovršio servis! ”Napokon više”, Mauro je bio i više nego zadovoljan, a ni ostali nisu mogli sakriti sreću. Gretić ih je pohvalio i posebno istaknuo Marka koji je pamtio narudžbe.

Nominacije

Nakon svih uzbuđenja, najveće je tek slijedilo – na redu su nominacije. Crveni su odlučili nominirati Eminu i Saru. No chef Gretić nije se s tim složio. Saru je poslao na mjesto, jer je smatrao da njezine današnje pogreške nisu bile ključne, a zatim je pozvao Vehida. ”Ti si kriv kao i ona, ako ne i više. Ako vidiš da je kuhar na tvojoj stanici u problemu, pomogneš”, kazao mu je i zamjerio što nije bio brži i okretniji u kuhinji.

Chef je na mjesto za nominaciju pozvao i Dominika, smatrajući da je i on kriv što je servis propao jer je radio glavna jela na kojima su crveni zakazali. U krugu je već otprije čekala i Marjana koju je chef prozvao da je gledala u zapisane narudžbe iako ju je upozorio da to ne radi. ”Htjela sam pomoći svom timu. Ponovila bih to ako smatram da će to pomoći da se jelo izbaci van”, kazala je.

Chef Gretić nenadano je prozvao i Teu i Tomislava, kojima nije bilo jasno zašto moraju istupiti, a chef Gretić zamjerio im je što su triput Marjanu slali da pročita narudžbe koje su zaboravili. I dok se Tea pravdala, Tomislav je kazao: ”Nismo baš dobro upamtili sve”. ”Bez pamćenja narudžbi nema servisa… Vratite se i nemojte mi nikad više lagati”, poručio im je. Emina je priznala chefu kako je svjesna da zaslužuje biti nominirana.

“Show je za mene gotov, ali izlazim kao pobjednik”

”Imam osjećaj da je tebi sve ovo postalo malo preteško… Ti si došla kuhati, samo, nažalost, tvoje kuhanje nije dovoljno dobro”, zaključio je Gretić i izbacio Eminu, a Sara, Roko Ć. i Marjana nisu mogli sakriti suze.

”Show je za mene gotov, ali ja odavde izlazim itekako kao pobjednik. Došla sam do cilja do kojeg sam željela, a to je da sama sebi pokažem odakle treba dalje krenuti i početi učiti”, bila je ipak sretna Emina.

”Izgubili smo nekoga tko nas je povezivao, dosta nam je teško svima”, priznao je Vehid, a Sara je nastavila plakati i u spavaonici. ”Kakvi god da jesmo, spajala nas je… Ona je bila ta potpora”, brisala je suze.

Za to vrijeme, unatoč pobjedi, uslijedila je velika svađa plavih. Tomislav je optužio Marjanu da je Tea i on nisu slali da provjeri narudžbe nego je sama to odlučila, dok ih je ona uvjeravala da to nije istina. ”Volio bih vidjeti tko je rekao – zeko je rekao”, Tomislav se nije dao.

”Ako sam pogriješila, jesam. Ako nisam, neću okrivljavati drugog. Ali neke kolege smatraju da sam ja kriva zato što je netko drugi zaboravio broj stola… A to što sam ja tri puta dobila bukvicu chefa Gretića i što me skoro istjerao van, da bi tim ljudima pomogla, to nije bitno”, Marjana je bila razočarana, no nije se predavala.