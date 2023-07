Okončana sudska bitka Kevina Spaceya: Jecao na optuženičkoj klupi tijekom izricanja presude

Sud u Londonu u srijedu je odlučivao o sudbini američkog glumca Kevina Spaceya(64), optuženog za seksualne prijestupe protiv četvorice muškaraca te ga oslobodio svih optužbi.

Oskarovac oslobođen je po devet optužbi, uključujući seksualni napad, navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka i navođenje osobe na penetrativnu seksualnu aktivnost.

U tijeku kada je porota iznosila oslobađajuću presudu, glumac je počeo jecati na optuženičkoj klupio.

BREAKING: Oscar winning actor Kevin Spacey says ‘there’s a lot for me to process after today’, while delivering a statement after being found not guilty on all nine charges against him.

