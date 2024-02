Nina Badrić prisjetila se anegdote sa legendarnim Ćirom: ‘Nije ni znao moje ime’

Pjevačica Nina Badrić od samih početaka karijere osvojila je simpatije javnosti. Ne samo da svaka njena pjesma postane hit, već sa fanovima redovito komunicira i putem društvenih mreža. Tamo ih oduševljava raznim elegantnim izdanjima i bezvremenskom ljepotom, no sada se odlučila za jednu od najemotivnijih objava dosada.

Naime, Nina je obilježila godišnjicu smrti legendarnog Ćire Blaževića. Ovaj neprežaljeni trener napustio nas je na današnji dan prije godinu dana, iako se mnogima vjerojatno čini da je prošlo dulje. Tim povodom pjevačica je podijelila jednu njihovu zajedničku fotografiju, te uz birane dirljive riječi opisala Ćiru.

“Ono što smo pričali ostat će uvijek samo naša tajna. Sve je bio u pravu, baš sve što mi je rekao imalo je smisla. Nekad me znao poslati i u rodno mjesto, al’ odma’ iza toga je išla rečenica… Sine oprosti, to je zato jer te puno volim. Posljednji gospodin starog kova, nenadmašan šarmer, neviđena energija i veliki gentleman. Jedan jedini original. Naš Ćiro”, stoji u objavi.

I fanovi ga još uvijek oplakuju

Nakon ovako emotivne posvete, Nina je stavila i emotikon srca. Rijetko koga će začuditi činjenica kako je ova objava u samo par sati prikupila preko pet tisuća ‘lajkova’, ali i brojne komentare dirnutih fanova. Oni su prostor ispod objave preplavili vlastitim posvetama, prisjećajući se bogatog Ćirina života.









“Dva ponosa Hrvatske”, “Nina, divni ste jer prepoznajete velike i to kažete bez zadrške” ,”Bože, kolika je praznina ostala bez njega”, “Simbol jednog drugog vremena. I taj osmijeh je krio dragog i nezlog čovjeka”, “Jedan je Ćiro, duša bosanska”, “A kako je uvijek lijepo pričao o tebi”, “Poželjan u bilo kojem društvu” ,”Veliki Ćiro, doslovno u svakom smislu, gromada od čovjeka”, samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Nina se svojedobno prisjetila jedne dirljive anegdote sa Ćirom. Za medije je prepričala kako joj je on jednom prilikom prišao i rekao da obožava njene pjesme, na što je ona odgovorila kako on ni ne zna njeno ime. “Neću vam ponoviti što mi je rekao nakon toga”, izjavila je tada, dok je Ćiro rekao kako nije imala pojma da je on već tada bio zaljubljen u nju.