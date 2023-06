‘Nije ovo očekivao od bivšeg kolege’ Žeru pogodile optužbe oko Crvene Jabuke: ‘On je emotivac’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivši bubnjar legendarnog sarajevskog sastava Crvena Jabuka, Darko Jelčić Cunja, u medijima je nedavno objavio kako osniva svoju Crvenu Jabuku. Pri svemu nije birao riječi spominjući frontmena grupe, Dražena Žerića Žeru.

Podsjetimo, Cunja je iz grupe otišao 2017. godine, a nakon što je pet mjeseci svirao u grupi Bumerang preselio je u Kanadu sa obitelji. Bend je, kako kaže, napustio radi novog ‘narodnjačkog’ zvuka, ali i zbog toga što mu je navodno Žera bio dužan novac.

Sada se Cunja vraća na scenu. Grupu ‘Cunja i Crvena Jabuka’ osnovao je u Torontu, a od rujna do studenog nastupat će po Kanadi. Kako prenosi Jutarnji list, spora oko autorskih prava neće biti, a Cunja nema ništa protiv nastupa ‘Žerine’ Crvene Jabuke.





Bilo je sudskih sporova

Oni koji se pitaju kako se oko svega izjašnjava sam Žera, ostat će bez odgovora. Naime, izvori bliski glazbeniku kažu kako se odlučio za šutnju jer se “ne želi spuštati na Cunjin nivo”.

“Mogao bi Žera jako puno reći na sve ovo, ali to nije njegov stil. Onako ljudski, povrijedile su ga mnoge Cunjine rečenice. Njih dvojica, Cunja i Žera, koliko znam nisu se rastali u srdačnim odnosima, ali Žera ipak ovako nešto nije očekivao od bivšeg kolege,” rekao je jedan glazbenik.

“Bili su neki sudski sporovi oko neisplaćene love za svirke. Što je bilo dalje, zbog čega je Cunja sada odlučio krenuti s novom Crvenom Jabukom, to stvarno ne znam,” izjavio je drugi. Treći se pita: “Je li netko možda vidjevši kako Crvena Jabuka bez problema puni koncertne prostore došao na ideju da bi možda i on to mogao napraviti?”

Izdavačka kuća Croatia Records najavila je kako će o svemu izdati priopćenje do kraja tjedna. Neslužbeno se doznaje također kako će Žerićeva izdavačka kuća frontmenu benda dati apsolutnu podršku.