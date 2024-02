Na ekrane se vratio samo zbog Kumova: Robert Kurbaša danas živi dalje od javnosti

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Splitski glumac Robert Kurbaša danas je ime koje se u medijima ne čuje često. Svojedobno je slovio za miljenika žena, a ostvario je i brojne zapažene uloge u nekolicini domaćih serija. No nakon nekog vremena televizijsku karijeru odlučio je zamijeniti kazališnim daskama.

Prije dvije godine publika ga je ipak mogla ponovno vidjeti na malim ekranima. Naime, tamo se vratio zbog kultne serije Kumovi, gdje smo ga upoznali kao Viktora. Od tada se rijetko pojavljivao u javnosti, a danas živi obiteljsku idilu izvan gradske vreve.

Robert je već 11 godina u sretnom braku sa bivšom Miss Universe Dalmacije, Kristinom Matković. Ceremonija se održala u Crkvi Bezgrešnog Začeća blizu Solina, a tom prigodom su im pjevali Valentina Fijačko te klapa Sveti Florijan.

Danas imaju troje djece

U jednom od rijetkih zajedničkih izlazaka supružnike su 2015. godine fotografi uhvatili u šetnji centrom Zagreba. Danas zajedno imaju troje djece – sinove Marka Iliju i Emanuela, te kćer Elu. Sinovi već neko vrijeme prate tatin rad, o čemu je svojedobno Robert progovorio.

“Bili su na većini mojih predstava tako da… Znaju da je tata glumac, da sam nešto kao poznat i to mi je drago. Sad tek dolazi vrijeme kad će sazrijevati i kad će zapravo vidjeti s čim se to tata uistinu bavi”, komentirao je glumac prošle godine za In Magazin.









Ovaj markantni Splićanin oduvijek je priželjkivao veliku obitelj, što sada čini se i ima. Jednom prilikom priznao je i kako sa djecom neće stati dok ne dobiju kćer, što im se ostvarilo sa trećom prinovom. Stoga ne čudi kako mu je Ela posebno draga.

“Ela moja… Pa naravno, to je moja Ahilova peta. To je tatina… Ma naravno, volim i ovo dvoje beskonačno, ali činjenica je, uvijek to tako bude, da je kćerkica srcu bliža”, iskren je bio glumac. Svoje gnijezdo obitelj je svila u Samoboru, za što Robert ističe da je puno kvalitetniji život nego u većem gradu.