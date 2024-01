Zagreb u 2024. ušao s ‘Mamom ŠČ’, Split uz ‘Kraljicu Torcide’, a Dubrovnik uz Čolu

Autor: Barbara Grgić

U brojnim gradovima diljem zemlje organiziran je doček 2024. godine. Brojni su omastili brk novogodišnjim receptima, a u mnogim se gradovima pilo i plesalo do ranih jutarnjih sati. Ako nečeg nije nedostajalo u godini iza nas, to je onda glazba, a to smo potvrdili i odličnim programima na otvorenom posljednjeg dana 2023. godine.

Zagrepčani su tako u 2024. godinu uplovili s riječkom grupom Let 3, kojoj se na pozornici pridružila i Alka Vuica; Splićani su uživali u nastupu Doris Dragović, Grše i Kuzme i Shake Zulu; u Rijeci je svirao Gibonni, nekoliko kilometara dalje, u Rovinju – Dubioza kolektiv. U Poreču je nastupao Petar Grašo, dok su u Puli za dobru zabavu bili zaduženi Vojko V i Indira. Zadar je u Novu ušao uz najveće hitove Ivice Iće Sikirića i Jole, a Dubrovčani su uživali u bezvremenskim hitovima Zdravka Čolića.

U galeriji u nastavku donosimo sjajnu atmosferu s glavnih trgova naših najvećih gradova.