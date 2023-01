‘MORAM PRIZNATI, POGRIJEŠIO SAM’ Cigi ponovno o Zsa Zsi: ‘Više me zabrinuo njen poziv na hejtanje mene’

“Kada komentiram nešto ili nekog, to nikad ne radim iz neke loše namjere. Često je samo zabava u pitanju, reakcija na nešto što pročitam, i to je najčešće ta prva reakcija, što ne znači da ne razmislim o onome što ću napisati. U slučaju pjevačice Zsa Zse nisam napisao ništa uvredljivo, već sam iznio svoj stav spram njezinog pojavljivanja u medijima, koji sam izgradio, slobodno mogu reći, isključivo na osnovi onog što nam je ona sama prezentirala o sebi. Protiv nje, kao niti protiv nikoga koga komentiram, nemam apsolutno ništa. Ako su tema “prištevi”, tj. ono glavno što ona momentalno ima za ponuditi ja ću to i komentirati”, pojasnio je Ciganović.







‘Priznajem grešku’