Modni mačak Marko svjedočio u korist Boytronica u sporu s bivšom pjevačicom E.T-a

Autor: dnevno.hr

Kada je Vanna napustila E.T. , kultnu zagrebačku grupu 90-ih snašle su same nevolje. Jedna od njih je i privatna tužba koju se frontmena benda, Adonis Ćulibrk Boytronic i menadžerica pokrenuli protiv bivše pjevačice Sare-Elene Menkovske i njene majke Ksenije.

U korist Boytronica svjedočili su stilisti zaduženi za njen totalni mejkover, a među njima neokrunjeni kralj mejkovera i stila -Modni mačak Marko Grubnić.

“Poslali su mi njezine fotografije. Kad smo se susreli uživo na radnom sastanku, već sam imao plan. Prije nego je javno predstavljena Sara kao nova pjevačica, trebalo je osmisliti njezin vizualni identitet. Ja sam profesionalac u tom poslu već 15 godina, a moja ideja se jako razlikovala od toga kako je ona izgledala do tada jer, iskreno, estetski nije odgovarala da bude onakva na sceni. Na kraju je bila oduševljena novim izgledom i zahvalna na ukazanoj prilici. Preskočila je neke stepenice koje prolaze sve pjevačice, a E.T. je institucija koja zahtijeva neke norme ponašanja”, kazao je na suđenju Mačak, a prenio Jutarnji list.

“Suradnja nje s bendom je prekinuta naprasno. Sve sam to vidio u medijima i bio sam šokiran jer sve što je pisalo bile su neistine. Ona je potpisala ugovor u kojem stoji što se smije, a što ne smije. Mislim da su joj Adonis i Katarina previše dozvoljavali jer ja to ne bih. Postupali su prema njoj prijateljski, Katarina je bila kao majčinska figura. Ali u tom poslu ne treba biti emocija. Katarina ju je vodila zubaru na izbjeljivanje zubi, a to je sama trebala napraviti. Elena je preko noći postala prepoznatljiva, zvijezda. Ja sam vrlo dobar psiholog jer dugo radim s ljudima. Ona nije bila maltretirana. Nije bilo ni ekscesa, ali se znala djetinjasto ponašati. Nije dolazila točno na vrijeme, a nekom je bitna svaka minuta. Prije medijskih prepucavanja, Katarina i Adonis su ušli u taj posao otvorenog srca i otvorenog novčanika. Na kraju je Katarina plakala jer nikome nije bilo jasno čemu objede. Bili su to dani kad je to bila glavna vijest”, nastavio je Grubnić dodavši kako je Sara-Elena bendu učinila nepopravljivu štetu nakon koje više ne mogu naći novu pjevačicu.

Nakon toga, sudac ga je priupitao kakvu je frizuru pjevačica imala kada su se upoznali, a on je odgovorio ‘kako joj je kosa bila u toliko lošem stanju da su joj morali ugraditi ekstenzije jer s takvom frizurom ne može biti na špici”.

“Upoznao sam i prethodne pjevačice E.T.-ja no niti jedna mi se nije pojadala da je imala problema. Inače, sve troškove za Saru je plaćala Katarina. Samo da istaknem da mene plaćaju pjevačice, a ne njihovi menadžeri. Frizuru smo sredili sponzorski osim za umetke koji su koštali oko 5000 kuna. Izbjeljivanje zubiju je najmanje 1000 kuna. Sve to bi inače sama trebala plaćati pjevačica”, dodao je što je razjarilo majku pjevačice koja ga je napala:

“Koju si ti školu završio? Vrijeđao si moje dijete da nema kvalitetnu kosu, da se ne zna oblačiti ni ponašati. Jesi li ti stručan u svemu tome?”, vikala je majka, a Mačak je kazao kako iz pristojnosti na to neće odgovoriti.

I vizažistica Žana Kožul pojadala se na sudu zbog problema sa Sarom odnosno točnije s njenim vjetrovima:

“Jednom sam se požalila Katarini na festivalu da mi je Sara rekla: “Joj oprosti, ja ću ti sad prdnut.” Na to sam joj rekla neka ide na WC. Kad rukom nekom mažete noge sa stražnje strane, i to vam kaže, naprosto ne možete prešutjeti. A Katarina mi je na to sve odgovorila da je još mlada i da uči pa mi je bilo žao što sam išta uopće govorila. U našoj profesiji nisu uobičajeni grublji tonovi. Uostalom, svi poznati rade na imidžu i preobrazbi – zaključila je vizažistica Kožul koju je Sara-Elena začuđeno upitala kako se ne sjeća da joj se tom prilikom, dok je morala “pustiti vjetar”, ispričala da “mora na balkon jer da ima probavne smetnje.”

Koreograf Alen Sesartić je također na dugo i na široko objašnjavao u sudnici svoje četveromjesečno iskustvo s mladom pjevačicom koje je trajalo gotovo svaki dan.

– Kad su me Adonis i Katarina zamolili za suradnju jer imaju novu pjevačicu te su mi rekli ime, negdje mi je ime zazvučalo pa sam se malo raspitao o njoj. Rekla mi je pri prvom susretu da je već plesala, a ljudi iz plesnog kruga su mi rekli da se bavila GO GO plesovima po klubovima animirajući goste da što više popiju. Je l’ pjevala prije? Ne znam. To nisam čuo. Prvi dojam mi je bio da je “došla s ceste”, falilo je bontona. Meni je bilo neprijatno. Već prvi tjedan angažmana htjela je novce, zanimalo je gdje su gaže i kad će gaže. U mojoj plesnoj dvorani dogovarala je druge poslove. Povod njezinom istupu? Kad nemate novca i želite sve preko noći, a prije toga niste imali ništa pa se dogodi debakl – objašnjavao je sucu Zorislavu Kalebu koreograf Sesartić koji, dodaje, “na Sarin go-go ples nije htio ukazivati nikome jer je do tad već bilo puno novca u nju utrošeno”.

I za Sesartića je Sarina transformacija bila kao milijun dolara, no ubrzo joj je to sve počelo smetati.

– Mogla je biti najveća zvijezda da je slušala. Imala je ritam što se plesanja tiče. A što se tiče prijašnjih promjena pjevačica u bendu, nakon dugog vremena naprosto dođe do zasićenja – ustvrdio je Sesartić, a javlja Jutranji list.

Na promjene pjevačica nije mogao nereagirati ni Adonis Ćulibrk koji se osvrnuo na grupu Magazin.

– I Tonči Huljić je promijenio pet pjevačica pa mu se to ne inputira – dobacio je Boytronic.