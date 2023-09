Milan Popović otkrio istinu o bivšem stanu Gorana Ivaniševića: Evo zašto ga prodaje

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Luksuzan trosoban stan od 123 kvadrata i osam kvadrata balkona u strogom centru Zagreba, koji je u vlasništvu tvrtke ‘kralja bakra’ Milana Popovića, prodaje se svega godinu i pol dana nakon što je kupljena od Gorana Ivaniševića u kojemu je živio sa suprugom Nives i sinom Oliverom.

Iako se ranije smatralo kako je stan Milan Popović kupio sebi kako bi u njemu boravio, u razgovoru smo otkrili o čemu je točno riječ.

“Uvijek je vrijeme za prodaju dobre nekretnine”

“Nisam ga nikada kupovao da živim u njemu. Taj stan je kupljen kao investicija. Mislim da je trenutno u najmu, ali je na prodaju uvijek, kao uostalom sve naše ostale nekretnine. Za dobru cijenu, naravno”, pojasnio nam je Popović.





Upitali smo ga smatra li kako je sad pravo vrijeme za prodaju nekretnine u Zagrebu, Popović je otkrio djelić svoje poslovne taktike: “Uvijek je vrijeme za prodaju dobre nekretnine.” Fotografije luksuzne nekretnine možete pogledati OVDJE.

Inače, za nekretnine u vlasništvu Milana Popovića kruže i danas razne priče, poput one kako je kuću uredio i dao sagraditi na poseban način, oslanjajući se na razne vračare. Ranije nam je Popović pojasnio kako pažljivo uređuje i osmišljava svoj životni prostor.

“Ako vas zanima što je feng shui koji prakticiram, a koji mnogi u svijetu prakticiraju, to je nešto što se nikako ne kosi s religijom. To je način na koje se grade kuće, razni objekti, čak se i crkve grade po određenim pravilima – kada znate s koje strane treba doći oltar, s koje strane treba doći križ, gdje je ulaz u crkvu – to su isto određena pravila kao što postoje ta pravila po toj nekoj istočnjačkoj filozofiji.

Istočna filozofija je uspjela sačuvati svoju mudrost posljednjih pet tisuća godina, dok je ta drevna mudrost koja je stečena isključivo metodom promatranja, nažalost, izgubljena u zapadnom svijetu zbog ratova, spaljivanja knjiga, ubijanja pametnih ljudi i zbog svih tih ratova koji su se redovno vodili. Tako da ne vidim tu ništa čudno ili fanatično i čak mislim da sam privilegiran što sam dobio mogućnost da ta znanja, koja nisu dostupna svima, mogu koristiti u svom životu”, pojasnio nam je Popović.