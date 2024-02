Marijana Mikulić bocnula hrvatski sustav: ‘Ne mogu zamisliti kako je tim roditeljima’

Autor: I.D.

Glumica Marijana Mikulić redovito na Instagramu objavljuje tekstove i fotografije iz privatnog života koji se tiču njenog sina, koji je na spektru autizma, te druge djece koja se bore s poteškoćama u razvoju.

Na ovaj način Marijana pomaže drugim obiteljima koji prolaze istu bitku sa svojom djecom. Naime, glumica je već na društvenim mrežama skupila vojsku snažnih roditelja. “Autistična djeca često imaju stereotipične interese i radnje. Radnje koje ponavljaju i time se “sređuju”, umiruju i slično. Jaki se dosta toga riješio, ali ima stereotipična zanimanja”, započela je.

“Dug period su to bila slova, a sada je faza prometnih znakova. Prometni znakovi se gledaju uvijek i svugdje, crta ih neprestano. I to također nije dobro ako ga se pusti, jer on je u stanju tri sata crtati i ponavljati iste znakove, isključiti se. Trudimo se usmjeravati, raditi pruge, redati znakove. Igrati lovice pa koristiti “stop” i “kreni”. Ukratko, ono što ga zanima koristimo da mu razvijamo kroz to interes i za druge stvari, maštu, vokabular”, nastavlja.

‘Sustav te koči gdje god stigne’

“Nije se dao od crtanja jedan dan pa sam pokušala usmjeravati “jaooo pokvaren auto, hoćeš zvati majstora?” Pogledao me, prihvatio. Crta auto koji isijava crvene crte. Pored “majstor” koji se drži za glavu. Reko “hoće uzeti čekić majstor?” Daaa i crta. Majstor, tap tap. Sad auto isijava plavo (to nisam ja sugerirala, sam je crtao te crte). Majstor ima ruke u zraku i osmjeh. Zadnja sličica majstor vozi auto. Jakov je dijete s potencijalom, ali i dijete s kojim se puno radi, imamo divne ljude oko sebe koji nam pokazuju kako”, objasnila je glumica.

“Bez tete Sanje smo ostali, jer naš sustav, gotova rana intervencija, kako ćete dalje, koga briga. Al zahvalni smo na te 2.5 godine s njom

Uskoro ostaje bez Marka, jer dvije godine ima pravo na senzoriku, dalje ćemo morati privatno (kao i prije nego je dobio u sustavu). Ne mogu zamisliti kako je biti roditelj djeteta s teškoćama, bez mogućnosti da mu se priušte privatne terapije. A sustav te koči gdje god stigne”, napisala je.

“Naš Jakov je s dvije godine hodao u krug i pričao sam svojim rukama koje je vrtio ispred lica. Nikog nije gledao u oči. Danas on crta strip i govori svom bratu: Ajde, Andrija, ulovi me ulovi me, kreni. Još se borimo s tisuću stvari, razumijevanje i govor ni blizu vršnjačkog, ali mi ne gledamo to. Mi gledamo gdje smo bili i gdje smo došli. I zahvalna sam nebu da nas vodi, pokazuje kamo ići, i stavlja nam sve te ljude na put”, zaključila je Mikulić.