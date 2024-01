Holjevac o bizarnoj situaciji u Splitu: ‘Ako ovo nije nepotizam, što onda jest’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Tjedni pregled Marcela Holjevca čitajte samo na portalu Dnevno.hr.

Božić je zabavan i u Splitu. Slobodna Dalmacija je uoči Božića objavila veliki naslov “Big mama nad gradom”, a na naslovnici je fotografija Marijane Puljak sa stisnutom podignutom šakom u BLM / feminističkom / komunističkom stilu. U tekstu se navodi da “gradonačelnikova supruga daje upute, naređuje… u Whatsapp grupi koja se bavi splitskom politikom”.

Stvar nije fake news: Potkrijepljena je porukama iz zatvorene grupe koje su isplivale na suđenju Maji Đerek, ne tako davno uz Ivoševića najbližoj suradnici bračno-političkog para Puljak, a u kojima ona daje naputke zaposlenicima grada kako komunicirati s medijima i kako bi se u tome trebali konzultirati s PR-ovcem njezine stranke, Centra, Juricom Galešićem. A posljednja poruka vidljiva u prepisci upravo je ona Galešićeva: “Ovo nije dobro, dugoročno ćemo izgubiti sve bitke ako ovako nastavimo.”

Proročanska, reklo bi se. Iako je Puljak zasad i dalje relativno popularan u Splitu, stvari idu prema dolje, kao i za Možemo u Zagrebu. Sama činjenica da se supruga gradonačelnika petlja u upravljanje gradom baš ne zvuči dobro. Što bi učinili Kerumu da je Fani tako izdavala upute gradskim zaposlenicima? Marijana Puljak nema apsolutno nikakvu funkciju u gradu Splitu, niti ikakve nadležnosti, ona je saborska zastupnica. Najgore je u cijeloj priči to što su ona i suprug popularnost stjecali upravo na – borbi protiv nepotizma. Ako ovo nije nepotizam, što onda jest?

Možda se trebala konzultirati s PR-om

No možda je Puljak trebala poslušati vlastiti savjet pa se konzultirati s PR stručnjacima o svom odgovoru na aferu “Big mama”. Pokušala je sve okrenuti na šalu, slikala se u majici Big mama, rekla da će ih dati i tiskati, zahvalila Slobodnoj na “besplatnoj reklami” i pokušala okrenuti stvari na HDZ: “Oni su korumpirani, oni su problem, ne ja.” Oni, naravno, jesu dio problema. Ali to je i ona. To što je HDZ korumpiran, a ona njihov politički protivnik, ne znači da ona ne krši pravila i propise niti da ima pravo na to. Kao što ni to što je Slobodna eventualno bliska Plenkoviću, kako ona tvrdi, ne znači da problem nepotizma nije stvaran.

Kao što Plenković bira suradnike po kriteriju lojalnosti, tako Puljak bira suradnike po kriteriju da su protiv HDZ-a. A to nije dobra ideja. Rastao se na prilično bučan način s nekoliko bliskih suradnika, uključujući Maju Đerek i Daliju Orešković, a ni PR poruke tipa “ne gledajte što mi radimo, gledajte što HDZ radi” sve manje imaju smisla. A recentni događaji u Zagrebu i Splitu, kad je riječ o transparentnosti rada gradskih vlasti, ne govore da bismo, zamijenivši HDZ oporbom, nešto posebno profitirali na planu demokracije.

Advent bez sirotinje

Cijene na Adventu takve su da će kontinentalci teško imati prava buniti se kad za nešto više od pola godine odu na more. Kuhano vino košta kao da ga je sveti Petar osobno posvetio, a kobasice u pecivu od 7 eura i hamburgeri od 12 nisu rijetkost. Kuglice sladoleda, tema ljeta, već su zaboravljene. Ako ništa, na moru uglavnom pljačkamo strane turiste, a na Adventu uglavnom domaći svijet. I na moru možete birati jeftinije ako vam je Dubrovnik skup, a na Adventu baš i ne. No sudeći po gužvama pred štandovima, ne bi se reklo da je ljudima problem platiti. Ali Advent više definitivno nije za sirotinju.









No zato su stigle statistike o ljetošnjoj turističkoj sezoni. Ne samo da ne stoji da nam se turisti više nikad neće vratiti nego je udio povratnika na naše more porastao na 70 %, što je vrlo visok postotak za bilo koju turističku zemlju. Istraživanje provedeno među gotovo 15.000 gostiju hrvatskih hotela i drugog smještaja pokazalo je da je prosječna dnevna potrošnja naših turista od 2019. skočila s 98 na čak 140 eura. Od toga pola potroše na smještaj i hranu, pola na sve drugo. Zanimljivo je da potrošnja turista u kontinentalnom dijelu Hrvatske nije bitno manja nego na Jadranu. Rekorderi potrošnje su Amerikanci, koji, kad su u Hrvatskoj, dnevno potroše gotovo 300 dolara po osobi. Kad je o turistima riječ, većina ih spada među one zapadnjake koji natprosječno dobro zarađuju i za tamošnje prilike – dakle, kako sam ljetos ovdje naveo, Hrvatska definitivno više nije destinacija za sirotinju koja dolazi na Jadran jer si ne može priuštiti bolje, dapače, neka mjesta su čak postala prilično elitne destinacije.

Turizam nam je osnovni izvozni proizvod

Puno slušamo, čak i od ekonomista, o tome kako nije dobro da sve stavljamo na turizam, da to treba biti samo usputna zarada, da je budućnost u nečemu drugom… čemu? Dugoročni trendovi su jasni – turistički sektor više od pola stoljeća raste u cijelom svijetu, sve veći postotak BDP-a čak i najrazvijenijih država otpada na turizam. Istodobno, udio industrije i proizvodnog sektora u BDP-u razvijenih država pao je s nekih 50-60 posto sredinom prošlog stoljeća na manje od 20 posto i padat će i dalje, kao što se dogodilo i s poljoprivredom, koja danas iznosi oko 4 posto BDP-a razvijenih država.

To naravno ne znači da nam ne trebaju poljoprivreda i proizvodne industrije, naročito one strateške, i da nije žalosno gledati na kako je niskoj tehnološkoj i svakoj drugoj razini i jedno i drugo – samo znači da to nije nešto na čemu se razvijena i bogata država može temeljiti. A kako baš nismo šampioni visokih tehnologija i nemamo nafte, ostaje nam turizam kao osnovni izvozni proizvod (ne zaboravite, ono što strani turisti potroše u Hrvatskoj zapravo je ekonomski gledano čisti izvoz!). Uostalom, ekonomija kaže da trebate koristiti svoje komparativne prednosti ako želite ikad išta zaraditi. Raditi ono za što imate predispozicije. A to ove nove turističke brojke potvrđuju: sezona će, kad svi podaci budu poznati, financijski sasvim sigurno biti rekordna, ma koliko neki priželjkivali da turizam u Hrvatskoj propadne i da se vratimo u škverove i Jugoplastiku.









Povratak u šumu

A među njima je svakako Kata Peović, čija nam Radnička fronta, za razliku od Milanovića, nije čestitala Božić, nego “praznike”. “Ugodni praznici i sretna nova 2024.”, piše na njihovoj čestitci. Jasno je da bi se oni radije vratili u šumu nego spomenuli Božić, odnosno da se ne slave nikakvi “praznici” nego Isusovo rođenje. No zato nam čestitaju “sretnu novu 2024.”. 2024. godinu od čega? Možda bi ih trebalo upozoriti da bi godine trebali početi brojiti od nečeg drugog. Možda od rođenja Marxa. Ili druga Tita.

A u nastavku kažu: “Prije nego što se počnete smijati djeci koja vjeruju u Djeda Mraza, sjetite se da postoje i odrasli koji i dalje vjeruju u slobodno tržište”. To kaže odrasla osoba koja i dalje vjeruje u socijalizam. O da, slobodnog tržišta je sve manje, to i jest jedan od uzroka brojnih problema, no meni je jedino tragikomično da netko u 21. stoljeću kao alternativu slobodnom tržištu nudi ideje iz 19. stoljeća.

Volio bih da mi Kata i njezini pokažu jednu državu igdje, ikad, od njih stotinjak koje su eksperimentirale s ovim ili onim vidom socijalizma, a gdje se on pokazao uspješan ili bar uspješniji od slobodnog tržišta. U bilo čemu, na bilo kojem planu, bilo kad, bilo gdje. Istina, mnogi će reći da na zapadu postoje BlackRock i Vanguard State Street, moćni karteli koji ne bi, prema antimonopolisitčkim zakonima, niti postojali, no oni su devijacija slobodnog tržišta. Problem je što bi socijalisti htjeli biti upravo to – oni koji upravljaju svime, svačijim kapitalom, baš kao i BlackRock. Jedina je razlika što oni svoj kapital ne bi zaradili, nego bi ga nekom oteli pa onda njime upravljali. I onda će, kažu, dijeliti svima sve po želji, kao Djed Mraz. U kojeg kao ne vjeruju. Iako se vjerovanje u Djeda Mraza i u socijalizam u osnovi razlikuje samo po tome što djeca koja vjeruju u Djeda Mraza na kraju ipak dobiju svoje poklone.