SEVERINA OSUĐENA? PROCURILI TAJNI MAILOVI POPOVIĆU: ‘Silovat će te u zatvoru, polomila bi ti govnarske kosti!’

Autor: Dnevno

Pjevačica Severina Kojić osuđena je za nasilje u obitelji na zagrebačkom sudu, pišu srpski mediji tvrdeći da je uputila stravične prijetnje srpskom poduzetniku Milanu Popoviću s kojim ima sina Aleksandra. Popović je radi prijeteće poruke dobivene mailom protiv Severine podnio prijavu za nasilje u obitelji.

U mailu ga glazbenica navodno omalovažava, vrijeđa i naziva oogrdnim imenima, a navodi i na koje načine bi mu naudila. To je tvrdi se na Kuriku potvrđeno i na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu koji je okrivio Severinu za nasilje u obitelji, a prema navodima izvora upućenih u predmet u presudi stoji da je pjevačica protiv Popovića počinila psihičko nasilje koje je kod njega izazvalo uvredu časti i dostojanstva. Popovića je Severina u spornom mailu usporedila s Hitlerom, navodila da bi mu polomila govnarske kosti te da takve kao što je on siluju u zatvoru, prepričava za Kurir neimenovai izvor. Dio maila autentično prenosimo:

“Od mog sina želiš da napraviš bolesnika. Milane, ti si lud i manit čovek, ne znaš da budeš roditelj. Imaš perfidan i zločest um, a na kraju ispadaš glup. Opsednut si sa mnom, želiš da me vidiš po svaku cenu, pa makar to bilo i na sudu. Ti si manijak i psihopata jer nisi zdrav. Rado bih te nalemala po tim govnarskim kostima. Takve bednike koji to rade ženi i detetu siluju u zatvoru. Ti si najniži stupanj organizma, nekoliko stepena veći od amebe i zagađuješ ovaj svet. Ti si biće koje se nije razvilo u čoveka. Imaš masnu kosu, lud pogled i u tebi čuči leglo gneva i besa. Povraća mi se kada te vidim, ali to je moj greh. Pomislim u sebi bolje Milan, nego rak.”