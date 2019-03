Mia Begović za srpske medije otkrila nedostaje li joj Jugoslavija: Pročitajte što je rekla

Hrvatska glumica Mia Begović u razgovoru za Kurir progovorila je među ostalim i o prostoru bivše Jugoslavije te odgovorila na pitanje da li joj isti nedostaje.

”Ne volim ljepiti etikete, pa ni da se meni lijepe. Ovo je Teatar na raskršću, ali evo Lukić je stigao iz Njemačke. Smatram da je odlično što festival ima internacionalnu komponentu, što su se ovdje izmiješali različiti jezici, umjetnički senzibiliteti, i mislim da nam jako nedostaje to da imamo više uvida, da više putujemo, da razmjenjujemo umjetničku energiju i iskustva jer samo tako možemo širiti vidike. To će potaknuti i nas same, kao intelektualna injekcija da i mi budemo što bolji, zanimljiviji i da što više možemo dati, ponuditi publici”, rekla je hrvatska glumica.