Jadranka Kosor otkrila gdje slavi dan zaljubljenih, javili se Hrvati: ‘Brz oporavak vam želim’

Bivša premijerka Jadranka Kosor za Valentinovo se javila svojim pratiteljima na X-u bivšem Twitteru, naime, ona je operirala koljeno i trenutno leži u bolnici. “Valentinovo. Drugo koljeno zaljubljeno u Kinetek. Bolno. Pozdrav lajnici”, napisala je Kosor, inače jako aktivna na Twitteru. Njezini brojni pratitelji na toj društvenoj mreži poželjeli su joj brz oporavak.

“Brzo oporavak vam želim”, “Držite se Jadranka”, “Uh, sretno vam”, “Bolno izgleda”, pisali su mnogi. Inače, ovo je već drugi zahvat kojemu se podvrgnula Kosor u posljednjih nekoliko mjeseci. Prvi je bio u listopadu prošle godine kada je mnoge iznenadila fotografijom iz bolničkog kreveta.

“U bolnici sam. U utorak sam operirala koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo”, pričala je tada Jadranka za Večernji.

Valentinovo. Drugo koljeno zaljubljeno u Kinetek. Bolno.

Pozdrav lajnici. pic.twitter.com/8SOoZZzD1y — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 14, 2024

‘Gotovo da više i nisam mogla hodati’

Prije toga javila se i na X-u te mnogima odgovorila na pitanje zašto se ne javlja, a inače je jako aktivna na ovoj društvenoj mreži. “Taj sam post objavila jer mi je dosta ljudi slalo upite zašto se ne javljam. Kako inače svaki dan “tvitam”, a sad to nisam učinila tri dana zaredom, mnogi su se zabrinuli pa sam zato to objavila da ljudi znaju o čemu se radi”, rekla je tada.









Njezina objava na ovoj društvenoj mreži tada je glasila: “U društvu “Kineteka”. To je ta sprava. Operacija koljena. Jasno da boli. Čitam kaj pišete i pozdravljam.” Jadranka se tako u studenome pohvalila kako hoda sa štakama te je otkrila da oporavak teče jako dobro. Međutim, ako je sudeći po novim objavama na X-u, bivša će premijerka ponovno morati proći kroz sličnu situaciju.









