Ivan Pažanin o presađivanju kose, pokazao dokaze: ‘Htio sam to riješiti u šutu, tako je ispalo’

Gubitak kose često može izazvati snažne emocionalne reakcije kod ljudi, neovisno o spolu ili dobi. Iako genetika igra ulogu koju još uvijek ne možemo potpuno kontrolirati, postoje dostupne opcije koje nam omogućuju da kompenziramo takve nedostatke. Jedna od tih opcija je transplantacija kose, koja postaje sve popularnija čak i na našem području. Poznati chef Ivan Pažanin također je odlučio iskoristiti tu mogućnost.

”Ja nisam ima velikih problema i nije mi to smetalo, ali vidio sam da je počelo rijetko rasti, veliki zalisci i zaista je falilo kose. I onda sam to htio riješiti u jednom šutu i to je tako ispalo”, ispričao je za InMagazin. Godinu dana je prošlo od kako je Ivan napravio, kako kaže, najbolju odluku. Po njegovoj kosi sada se ne može ni naslutiti da je bilo intervencija.