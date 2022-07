EMOTIVNA ISPOVIJEST UDOVICE OLIVERA DRAGOJEVIĆA: ‘Ja jedino mogu sebe satrat i sebe uništiti, a to ne želim’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Bliže se četvrta godišnjica smrti velikog Olivera Dragojevića. Ovog proljeća, on i njegova supruga Vesna proslavili bi četrdeset i osam godina braka.

I ove godine, kao i ranijih, Vesna Split mijenja za Veliku Luku u kojoj će boraviti do rujna, a tamo će joj se tradicionalno pridružiti svi Dragojevići – njihova tri sina sa suprugama i sedam unuka. Ukupno će ih u kući boraviti 14, a Vesna je otkrila da se svi skupa sjajno slažu.

“Nema kod nas svađe, nema onog da netko s nekim ne razgovara. Tako je oduvijek bilo kod nas i dok je Oliver bio živ, pa je tako i sada”, kazala je Vesna koja se u razgovoru za Jutarnji list prisjetila kako su se Oliver i ona upoznali, a iskreno je progovorila o tome kako se danas nosi s gubitkom velike ljubavi.





Otkrila je kako je Oliver 15 dana hodao za njom, iako je pod rukom vodio “jednu Jelenu”, dok se nisu konačno upoznali i sjeli na kavu. Tri dana su prošla od kad su prvi put izašli do kad joj Oliver nije rekao da će ju oženiti. Iako je ona tada imala 19, a on 26, Oliver je bio u pravu – niti godinu dana kasnije izgovorili su sudbonosno ‘da’.

Tuga nakon četiri godine od Oliverove smrti ne jenjava, no Vesna se ne prepušta tuzi. “Kako je bilo, tako je i ostalo. Nema tu više i manje. Ja nastojim sebe spasiti. Sredila sam to sebi nekako u glavi da njega nema. Ja sam realna. Ja znam da ne mogu tu ništa promijeniti. Ja jedino mogu sebe satrat i sebe uništiti, a to ne želim. Imam djecu, unuke, imam prijateljice, kako u Veloj Luci, tako i u Splitu”, izjavila je, između ostalog.