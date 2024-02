Indira osvanula na stranici Ponosna Crna Gora, pljušte komentari na snimku iz centra Zagreba

Na Facebook stranici Ponosna Crna Gora objavljena je snimka koja je u jednom danu prikupila gotovo 800 tisuća prikaza. Riječ je o snimci na kojoj naša pjevačica Indira zabavlja okupljene prolaznike s bendom, ali i poznatom hrvatskom pjevačicom iz Bosne i Hercegovine, zvijezdom sevdalinki Mersom Meri Miljković.

Naime, Meri je otkrila kako se našla na Cvjetnom trgu jer je bila na putu našoj modnoj dizajnerici Greti Gudelj zbog haljina, ali nije mogla odoljeti da ne zapjeva nasred Cvjetnog. Meri je zapjevala pjesmu ”Ivanova korita”, a dok je pjevala Indira joj je više puta rekla kako joj je drago što su se srele. Ispod objavljene snimke našlo se više od 1700 komentara u kojima su korisnici pozdravili pjevačice, a posebno Meri i njenu izvedbu te više od 30 tisuća reakcija. “Bravo”, “Legendo”, neki su od najčešćih komentara.

Pjesma “Ivanova korita” je velikit hit Merime Njegomir, kojega je napisao Milutin Popović Zahar, a on je jednom prilikom otkriju bolnu priču koja stoji iza tužnih stihova. Kako je otkrio, pjesmu je napisao u slavu stricu Jakši koji je preminuo od raka.

Milutin Popović Zahar otkrio je da je pjesmu “Ivanova korita” koju je otpjevala Merima Njegomir, napisao u slavu svog strica koji je preminuo od raka gušterače, iste bolesti koja je odnijela i slavnu pjevačicu.

“Pjesmu Ivanova korita sam napisao 1999. godine kada se moj stric Jakša razbolio. Živio je u Beogradu i ja sam ga otišao vidjeti, a on se već polako gasio. I kako je porijeklom bio iz Crne Gore, rekao mi je: ‘Molim te, sinovče, donesi mi jedan balon vode s Ivanovih korita kod Cetinja, čini mi se da ću od toga ozdraviti”, prisjetio se Zahar i dodao da bi prevalio toliki put da ga u tome nije spriječila strina.

“Njegova žena je to čula i rekla mi ‘Natoči mu vode s bilo kog izvora’. Tako sam i uradio. Otišao sam kod strica, on je popio gutljaj i rekao mi: ‘Ovo nije voda sa Ivanovih korita’. Krenuo sam kući, sav posramljen, grizla me je savjest. U Beogradu je bila gužva, čini mi se da sam se vozio satima. I dojednom su kroz glavu počeli da mi se nižu stihovi: ‘Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova…”.









Dvije godine kasnije pjesmu je ponudio Merimi Njegomir. “Njoj se svidjela pjesma, ali mi je rekla da je jako tužna. Zato sam naknadno dopisao stihove ‘Ti ne plači majko stara, lijepa Anka progovara, u snu mi se Jova javi, ozdraviće od ljubavi…”, pojasnio je Njegomir.