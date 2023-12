Indira Levak snimila duet sa traženim Srbinom, a svima u oko upao samo jedan detalj

Pjesma “Lopovi u tami” spojila je karizmatične glazbenike, Indiru i Dženana Lončarevića u duetu koji oduševljava melodijom punom emocija i stihovima u kojima se svatko može pronaći.

“Na prvo slušanje oduševila me energija, tekst i glazba koju potpisuju Neno Ninčević i Miroslav Buljan. Rekla sam – ovo je moja pjesma i želim je otpjevati, ali sam jednako tako osjetila da je to duetska pjesma. Nakon konzultacija i kraćeg razmišljanja zaključili smo da u pjesmi želimo Dženana Lončarevića, vrhunskog pjevača, kolegu, čovjeka koji osjeća i živi glazbu. Sretna sam što je pristao na duet čim je čuo pjesmu i što su se naši glasovi tako dobro stopili u ovoj pjesmi. Jako sam ponosna na našu suradnju i jedva čekam čuti reakcije publike diljem regije, želim da ju zapjevamo zajedno na koncertima”, ispričala je Indira uoči premijere pjesme i spota.





Odmah su znali da je to to

“Svaki muzičar već na prve taktove zna je li to to, a ja sam odmah kad mi je Miro poslao pjesmu znao da ju želim snimiti. Volim Indirinu energiju, tu pozitivu i veselje koje nosi sa sobom. Indira je vrhunski profesionalac, uživao sam u suradnji i vjerujem da ćete to čuti na prvo slušanje”, rekao je Dženan, jedan od najljepših muških glasova na estradi.

Atraktivni duet ovih vrhunskih izvođača prati i jednako atraktivan spot sniman u prekrasnoj u Fažani, a potpisuje ga redateljica Sandra Mihaljević . Uz Indiru i Dženana su i za ovaj spot bili dugogodišnji suradnici, provjerena ekipa vrhunskih stručnjaka. Ekipa iz salona Vikler i ruž osmislila je novu atraktivnu frizuru za Indiru, a glamurozni styling izvođača potpisuje Marko Grubnić pa ni ne čudi da su svima u oko upale Indirine štikle.









Cijela ekipa uživala je u luksuznom ambijentu ville Asteria. Minimalistički interijer ove luksuzne vile, pozicionirane tik uz more s pogledom na Brijune koji ostavlja bez daha, savršena je kulisa za regionalni duet na koji smo dugo čekali.

“Uživali smo u snimanju, odličnoj atmosferi za koju se pobrinula Indira, i svemu što vila pruža. Prekrasna je, funkcionalna i savršene estetike, kao da sam je sama dizajnirala, jedva čekam otići na jedan hedonistički vikend i odmoriti se, to i vama preporučujem”, zahvalila je Indira vlasnicima Ville Asteria na ukazanom gostoprimstvu.

“Vjerujemo da će ‘Lopovi u tami’ postati neizostavna pjesma za sve vaše zabave i radijske postaje regije, dragi ljudi. Da ćemo ju pjevati zajedno za kraj ove godine i početak Nove 2024. Nestrpljivo iščekujemo čuti kako ju pjevamo zajedno na koncertima i na dočeku Nove 2024, s Indirom na dočeku na trgu u Puli ili u hotelu Europa u Sarajevu s Dženanom”, poručili su Indira i Dženan uoči premijere.