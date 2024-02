Dean Kotiga nije znao tko je Jelena Ristić, a bez nje Novak danas ne bi znao gdje mu je glava

“Potjera” je već godinama jedan od najpraćenijih kvizaških televizijskih formata. Nije ni za čuditi, kada se svako toliko u kvizu dogode neobična pitanja i još neobičnije reakcije koje potom nailaze na lavinu reakcija kod publike. Ništa drugačije nije bilo ni u sinoćnjoj epizodi.

Naime, na pitanje voditelja Joška Lokasa “Za kojeg se tenisača 2014. godine udala Jelena Ristić?” lovac Dean Kotiga, a zatim su natjecatelji trebali dati točan kako bi lovca vratili korak unatrac. Razgovarajući među sobom čak su rekli da se radi o hrvatskom tenisaču, no na kraju su priznali da ipak ne znaju. Međutim, kapetan Ante je ipak pokušao iskušati sreću pa je kratko odgovorio: “Ljubičić”.

No, Lokas je otkrio da su i natjecatelji dali pogrešan odgovor te da se radi o Novaku Đokoviću. Sve je na svom Instagramu objavio hrvatski tenisač Ivan Ljubičić, a njegovu je objavu komentirao i sam Đoković: “Auuuuu! Pa kako to nisu znali!?!?!?!?”, napisao je Đoković.

Tko je bila Jelena Ristić prije nego što je postala Jelena Đoković

Podsjetimo, srpska prva dama u svijetu reketa odrasla je u Beogradu, a u djetinjstvu se intenzivno bavila sportom. Upisala je sportsku gimnaziju, a tada se dogodio i njen fatalni susret s godinu dana mlađim Novakom. Oboje su se kretali u teniskim krugovima, a njihovi prijatelji kažu da je to od početka bila prava ljubav.

Novaku je tad bilo 17 godina i tek je kretao u profesionalne vode, a Jelena je od njega starija 11 mjeseci: “Na prvi pogled osvojila me osmjehom. Naravno, izgled uvijek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli prije nego što sam postigao velike uspjehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini sretnima”. rekao je Novak.

Jelena je žarko željela studirati u inozemstvu, a da bi roditeljima olakšala situaciju, trudila se dobiti sportsku stipendiju te se, umjesto tenisu, okrenula atletici.









Nevolje u raju

Veza im se zakomplicirala kad je Jelena otišla studirati u Italiju, a Novak se također morao posvetiti karijeri: “Naša viđanja bila su znanstvena fantastika. Bila sam studentica koja je financijski jedva otišla studirati u inozemstvo a on je bio tenisač koji isto tako nije imao novca da financira skup put. Avioni su za nas bili svemirske letjelice, nismo si to mogli da priuštiti”, prisjetila se svojevremeno Jelena.

Kada je diplomirala, pronašla je posao u jednoj naftnoj industriji u Monacu, a Đoković je postajao sve uspješniji tenisač pa je njen radni odnos opet otežavao njihovu vezu. Tada su odlučili da će Jelena prestati raditi, a 2007. godine, osnovali su fundaciju Novak Đoković za pomoć siromašnoj djeci u Srbiji, na čelu koje je Jelena.

Zaprosio ju je 2013., a sretnu je vijest objavio na Facebooku. Vjenčali su se 10. lipnja 2014. na Svetom Stefanu u Crnoj Gori, a četiri mjeseca kasnije rodilo im se prvo dijete, sin Stefan. Tri godine kasnije dobili su i kćerkicu Taru.