Ana Jelušić je zbog ove tegobe napustila skijašku karijeru: Danas je udana i živi van Hrvatske

Autor: G.B.

Naša proslavljena skijašica Ana Jelušić Black već nekoliko godina živi u Švicarskoj, sa suprugom Travisom Blackom, kanadskim menadžerom, s kojim ima dvoje djece.

Iako je nekada žarila i palila skijaškim terenima, danas živi mirnijim, obiteljskim životom i radi kao konzultantica za komunikacije za nekoliko sportskih organizacija. U rujnu je ovaj skladan par proslavio osmu godišnjicu braka, a u braku su dobili kćer Ninu i sina Vitu.

“Naš se Vito rodio prije tri tjedna i moram priznati da sam se već oporavila jer je drugi porođaj bio lakši s obzirom na to da je onaj s Ninom trajao dva dana i završio hitnim carskim rezom. Vito je nam olakšao situaciju i za osam sati došao je na svijet prirodnim putem. Od prvih dana sam dobro, iako to ne znači da sam ‘uskočila’ u sve aktivnosti kojima sam se bavila prije trudnoće i porođaja, ali polako se vraćam uobičajenom životu, rutini i normalnoj težini”, rekla je simpatična Riječanka.

Posao dobila u redu do toaleta

Ana je u istom intervjuu otkrila koliko joj nedostaje život u Hrvatskoj i obitelj s obzirom da se zbog supruga preselila u Švicarsku: “Naravno, ali nekako sam se navikla živjeti malo na više adresa. Ljeti smo više u Hrvatskoj i uživamo na moru, zimi u Švicarskoj je puno jednostavnije redovito skijati i dok god budemo mogli koliko toliko često putovati nastavit ćemo kombinirati život između Hrvatske za koju sam ja vezana i Švicarsku za koju nas veže Travisov posao”, kazala je.

Podsjetimo, Ana je bila primorana završiti svoju skijašku karijeru sa samo 24 godine zbog tegoba s astmom, no jedan slučajan razgovor u redu do toaleta, promijenio joj je život.









“Kada je Ivica Kostelić u Vancouveru osvojio olimpijsko srebro, slavili smo to u jednom restoranu. Kao što znate, redovi pred ženskim toaletom uvijek su dugi pa se meni u jednoj takvoj situaciji obratila jedna gospođa s kojom sam ljubazno počela razgovarati. I nakon što je ona ispucala set svojih pitanja, a pokazalo se da zna tko sam i da sam skijašica, toliko smo dugo čekale da sam ja počela propitivati nju. I ispostavilo se da je riječ o direktorici marketinga i komunikacija Svjetskog skijaškog saveza. Kada sam ja objavila da, zbog problema s astmom, prekidam natjecateljsku karijeru, to je i FIS objavio na svojim stranicama. A nedugo potom zvala me ona ista direktorica marketinga FIS-a da bi mi ponudila posao i tako je ispalo da sam ja svoj prvi posao, zapravo, dobila u redu za toalet”, ispričala je Ana.