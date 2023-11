Vjetrovi vam mogu reći puno toga o vašem zdravlju: Stručnjak ističe kada je vrijeme za liječnika

Autor: F.F

Stiže blagdansko vrijeme, što znači uživanje s bližnjima u čarima Božića i Nove Godine. Također, to znači i obilje hrane na stolu: Od odojka i janjetine, do raznih kolača i keksa. Nije tajna da Hrvati vole uživati u hrani i piću pa se često dogodi da dobijete koji kilogram za vrijeme zimskih praznika koje svi toliko volimo.

No, to nije jedini problem. Od obilja hrane i pića, koje često miješamo, može se dogoditi da imate probavnih smetnji. Možda ćete češće ići na WC, a postoji šansa i da ćete češće ispuštati ‘ubojite’ plinove. Nije to ništa strašno ili pak nevjerojatno, događa se svima, ali vjerojatno niste znali da vaši vjetrovi mogu puno toga reći o vašem zdravlju.





Dr. Philip Mayhead, konzultant gastroenterolog u bolnici Benenden, otkriva pet najčešćih vrsta vjetrova i što oni govore o vašem zdravlju, piše The Sun.

Smrdljivi vjetrovi

Miris poput pokvarenog jaja koji proizvodimo zapravo je posljedica “spojeva koji sadrže sumpor koji nastaju tijekom probave”. Dr. Mayhead savjetuje izbacivanje hrane bogate sumporom, poput cvjetače, brokule, kupusa i prokulica.

Vjetrovi bez mirisa

Tihi, ali smrtonosni vjetrovi događaju se jer stalno gutate zrak dok jedete ili pijete. Obično se sastoje od dušika, kisika, ugljičnog dioksida i malih količina drugih plinova.

Pretjerano stvaranje plinova ili vjetrovi povezani s nadutošću

Pretjerano ispuštanje plinova i nadutost mogu ukazivati na sindrom iritabilnog crijeva (IBS) ili intoleranciju na laktozu. U tom slučaju bilo bi pametno posjetiti liječnika.

Vrući plinovi

Ova vrsta plinova javlja se kao rezultat konzumiranja hrane bogate kapsaicinom, poput čilija ili začina.









Normalni plinovi

U malim količinama, ova vrsta plina savršeno je normalna i prirodni je nusprodukt probave.