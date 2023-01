VAŽAN SAVJET ZA OSOBE S VISOKIM TLAKOM: Ovo su maksimalne količine unosa dvaju ‘opasnih’ minerala

Autor: Zlatko Govedić

Hipertenzija je poremećaj karakteriziran visokim krvnim tlakom, što općenito uključuje sistolički krvni tlak (“gornja” brojka, koja predstavlja tlak koji se stvara prilikom otkucaja srca) trajno viši od 140, ili dijastolički krvni tlak (“donja” brojka, koja predstavlja tlak u krvnim žilama kad se srce odmara) trajno preko 90.

Osnovne smjernice za smanjivanje rizika od hipertenzije jesu prestanak pušenja, ograničenje unosa alkohola, soli, procesuiranih i suhomesnatih proizvoda te smanjenje tjelesne mase.

U bolnicama se osobama s hipertenzijom propisuje neslana dijeta, odnosno preporučuje se smanjenje unosa hrane koja sadrži srednje do visoke količine soli, kao što su suhomesnati proizvodi, sardine konzervirane u ulju, dimljena riba, tvrdi i polutvrdi sirevi, topljeni sir, konzervirano ukiseljeno povrće i slično.





Tzv. DASH prehrana s manje soli preporučena je dijeta za osobe s povišenim krvnim tlakom te se smatra jednom od najboljih dijeta općenito. Istraživanja pokazuju da pridržavanje prehrambenih navika koje su prema načelima DASH dijete pomaže u snižavanju tlaka.

U sklopu DASH dijete postoji ograničenje za unos soli i kalija.

Sol

Osobe s povišenim krvnim tlakom ne bi trebalo da unose više od 2000 do 2400 miligrama natrija, odnosno od pet do šest grama soli na dan. Budući da se većina soli unosi hranom, vrlo je važno birati kvalitetnije proizvode koji po sastavu imaju manji udio soli. Uz takve proizvode dobro je kombinirati hranu koja je izvor kalija, kalcija i magnezija, a to je povrće i voće.

Kalij

S natrijeom regulira ravnotežu vode u tijelu. Povećan unos kalija povezan je sa smanjenim rizikom od moždanog udara. Preporučeni unos kalija za odrasle je 4,7 grama na dan.









Bitan faktor u prevenciji visokog krvnog tlaka je i pravovremeno izlaganje suncu radi vitamina D.