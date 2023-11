Stručnjaci objasnili što će vam se dogoditi ako pijete kavu rano ujutro

Autor: F.F

Velik broj ljudi ne može zamisliti početak dana bez šalice dobre stare kave. Za mnoge je to jutarnja rutina, ‘ritual’ koji ne mogu preskočiti i bez kojeg ne mogu zamisliti odlazak na posao. No, prema stručnjacima, ta bi navika mogla prouzročiti više štete nego koristi, a pojasnili su i zašto je to tako.

Kako svi znaju, kofein je glavni sastojak kave koji potiče budnost i pažnju. Kofein tako djeluje na tijelo jer povećava razinu hormona stresa, kortizol, u ljudskom tijelu. Problem je taj što kortizol prirodno raste nakon buđenja. Dakle, ispijanje kave rano ujutro zapravo može imati negativan učinak jer luči dodatni kortizol.





Razna istraživanja su pokazala da osobe koje konzumiraju kavu unutra prvih dva sata nakon buđenja čine da njihovo tijelo postaje manje osjetljivo na kofein i njegove učinke. Sara Brewer, nutricionistica, otkriva i kada je idealno vrijeme za ispijanje kave. Ona tvrdi da se prva kava treba popiti između 9:30 i 11:30, a razlog je što tada razine kortizola počinju padati.

Kada popiti posljednju kavu u danu?

Ova preporuka, naravno, odnosi se na one koji svoj dan počinju rano, oko sedam ili osam sati.

“Važno je znati da je razina kortizola najviša pola sata do dva sata nakon buđenja. Konzumiranje kave u tom razdoblju može imitirati stresni odgovor, uzrokujući dodatan porast razine kortizola”, objasnila je nutricionistica.

Ako odgodite ispijanje kave barem dva sata nakon buđenja, izbjeći ćete osjećaj tjeskobe i nemira. Također se preporučuje izbjegavati ispijanje kave kasno navečer kako ne biste imali problema sa snom, opet zbog potencijalnog utjecaja na kortizol. Posljednju šalicu kave preporučuje se popiti prije 17:30 sati, piše Espreso.