Štetan trend širi se među mladima: ‘Intoksikacija kod tinejdžera izgleda vrlo dramatično’

Autor: Z.S.

Psihijatar Klinike za psihijatriju Vrapče Ivan Ćelić progovorio je prilikom gostovanja u HTV-ovoj emisiji ‘Dobro jutro, Hrvatska’ o sve većoj ovisnosti o nikotinskim vrećicama među mladima. Riječ je o proizvodu koji se koristi kao zamjena za nikotin, a konzumira se otapajući u ustima. S obzirom na to da je u prodaji bez dobnog ograničenja konzumiraju ga već i djeca u osnovnoj školi.

“Ovaj fenomen su ulazna vrata za potencijalni razvoj ozbiljnijih ovisničkih obrazaca ponašanja. Početkom 2020. godine krenula je ekspanzija na globalnoj razini. Poklapa se s vremenom globalne pandemije. Prvo je bila moguća online prodaja, nakon toga je došlo do prodaje na kioscima. Prvi put sam se susreo s tim početkom ove godine kad je razrednica jednog osmog razreda vodila djecu u Vukovar sa zapadnog dijela Zagreba, djeca su konzumirala te nikotinske vrećice te imali burnu noć, rekao je Ćelić.





Siva zona

“To je siva zona koja još nije regulirana, a trebala bi biti regulirana prema našem Zakonu o duhanskim i srodnim proizvodima. Postoji članak koji zabranjuje oralnu uporabu duhana, ali ovo nije duhan. Ovo je imitacija duhana koja je natopljena s nikotinom koji je psihoaktivna tvar koji ima visoki adiktivni potencijal, osobito za mozak mlade osobe”, rekao je Ćelić i napomenuo kako su zabilježeni slučajevi intoksikacije.

Liječe se od ovisnosti

“Već sad imamo situacije gdje se mlade osobe liječe radi ovisnosti na razini Europe. Kad uzmete relativno veću količinu nikotina, intoksikacija nikotinom kod jednog tinejdžera izgleda vrlo dramatično. To nije samo mučnina i povraćanje, ubrzano lupanje srca, skakanje tlaka, to može dovesti do visokog stupnja tjeskobe, agitacije, smetenog stanja koje onda izaziva zabrinutost i hitnu medicinsku intervenciju. Takve osobe uglavnom završavaju na pedijatriji”, rekao je i nastavio.

Strogo zabraniti

“Treba napraviti jasnu distinkciju kad govorimo danas o manje štetnim proizvodima i alternativnim duhanskim proizvodima. Jedna pravila vrijede za odrasle osobe, ali to djeci nikako ne smije biti dostupno. U SAD-u su zabranjeni duhanski proizvodi i alternativni duhanski proizvodi za mlađe od 21 godinu. Neuroznanstvenici preporučuju do 25 godine. Nikotin je vrlo moćna psihoaktivna tvar, osobito za osobe koje nemaju nikakvog iskustva. Trebalo bi strogo zabraniti oglašavanje takvih proizvoda za mlađe od 18 godina”, kazao je i pojasnio kako se koriste te nikotinske vrećice.

“Vrećica se stavi između prednjih zubi i gornje usne te se događa apsorpcija. Nikotin kola cijelim tijelom, a najviše mozgom. Djeluje na vrlo dramatičan način za mozak mladog čovjeka. Dugoročna uporaba nikotinskih vrećica, bilo da je riječ o mladima ili odraslima, može dovesti do štete po oralno zdravlje te dovesti do parodontoze. Sve započinje iritacijom sluznice, a u konačnici može dovesti do ozbiljnijih stomatoloških problema”, poručio je.