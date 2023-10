Sladoled od vanilije napravljen od reciklirane plastike: Ovo mijenja naš pogled na budućnost prehrane

Autor: Zlatko Govedić

Britanska dizajnerica tvrdi da je prva osoba koja je ikada napravila sladoled s okusom vanilije dobivenom iz reciklirane plastike. Iako ga još nitko nije kušao, navodno bi trebao imati isti okus kao običan sladoled.

Kao dio svog završnog projekta na Central Saint Martins Design School, Eleonora Ortolani odlučila je napraviti nešto što, barem prema njezinom znanju, nitko drugi dosad nije pokušao – upotrijebiti malu količinu plastike za proizvodnju okusa za sladoled.

Projekt nazvan “Guilty Flavours” inspiriran je frustracijom mlade dizajnerice prema tome kako se obično reciklira plastika – pretvarajući je u proizvode koji se ne mogu dalje reciklirati jer su pomiješani sa smolama ili drugim materijalima, što je, po njoj, samo pogoršalo problem.





Nedavno je čula za vrstu crva koji može probaviti plastične vrećice i počela se pitati je li moguće da ljudi jedu, razgrade i trajno uklone plastiku.

‘To više nije plastika’

“Ni u snu nisam mogla zamisliti da ću zaista moći napraviti hranu od plastike. I bilo mi je teško pronaći znanstvenika koji bi bio zainteresiran za suradnju sa mnom na tome”, rekla je Ortolani.

Na koncu je pronašla istraživačicu Joannu Sadler sa Sveučilišta u Edinburghu (Škotska, UK), koja joj je pomogla sintetizirati sintetski vanilin iz plastike. Taj čest okus za hranu prodaje se u supermarketima i koristi kao jeftinija zamjena za vaniliju.









Proizvodi se iz iste sirovine kao i plastika – sirove nafte – pa su mislile da im je sve što trebaju enzim koji će razgraditi iznimno jake veze između molekula u strukturi plastike i drugi koji će te molekule sintetizirati u vanilin.

“U trenutku kada prvi enzimi prekinu vezu, to više nije plastika, to više nije polimer. To su monomeri. To su elementi”, kaže dizajenrica.

Miriše baš kao vanilin

Rezultirajuća tvar navodno miriše baš kao vanilin, ali Ortolani ga nije kušala, niti bilo tko drugi. Postoji dobar razlog za to. Budući da je ovo prvi takav proizvod na svijetu, smatra se potpuno novim sastojkom pa ga nitko ne smije jesti dok se ne prouči i ne utvrdi da je siguran za konzumaciju. Međutim, molekularna struktura identična je vanilinu.









Prvi sladoled od vanilije s okusom sintetiziranog vanilina iz plastike trenutačno je zaključan u hladnjaku i izložen na Central Saint Martinsu.

Dizajnerica se nada da će njezin uspjeh pokrenuti razgovor o recikliranju i načinu na koji gledamo na sintetičke i prirodne proizvode.

“Kad vam kažem ‘u tom sladoledu ima sastojka dobivenog iz plastičnog otpada’, vjerojatno ćete se zgroziti. Ali kad jednom shvatite da je praktički sve dio istog ekosustava i da čak i plastiku možemo smatrati dijelom istog ekosustava, onda to ima smisla. Moramo drastično promijeniti način na koji jedemo i kako doživljavamo hranu. Ne tvrdim da moramo gledati na budućnost hrane kao na potpuno sintetičku ili pretjerano obrađenu, ali za mene je to pitanje kompromisa”, zaključuje Ortolani.