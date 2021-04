Sjedite s prekriženim nogama? Stručnjaci navode razloge zašto to morate odmah prestati činiti!

Autor: Zlatko Govedić

Sjedenje s prekriženim nogama jedan je od popularnijih načina sjedenja, no stručnjaci preporučuju da to izbjegavate.

Kada duže vrijeme sjedite s prekriženim nogama to može uzrokovati paralizu živaca. Tada ne možete podići stopalo i može vam prouzrokovati utrnulost mišića. U ekstremnim situacijama možete ozlijediti i peronealni živac.

Prema istraživanju, križanje nogu u visini koljena značajno povisuje krvni tlak pa ako imate taj problem, izbjegavajte takvo sjedenje.

Također, ako dnevno duže od tri sata sjedite s prekriženim nogama, to može uzrokovati bočni nagib ramena i zdjelice te izazvati loše držanje. Može dovesti do neusklađenosti kralježnice, a nepravilno držanje tijela dovodi do bolova i ukočenosti mišića.

Bolovi se mogu javiti i u zglobovima. Možete ozlijediti vrat, zdjelicu, donji dio leđa i koljena. Križanje nogu napose treba da izbjegavate ako već imate bolove u koljenu.

Izbjegavajte križati noge tijekom trudnoće. Iako je takvo sjedenje potpuno sigurno za dijete, ono može uzrokovati oticanje zglobova i grčeve u nogama. Ako osjetite bilo koji od tih simptoma, pokušajte sjedite tako da vam obje noge budu na podu ili ih obje podignite.