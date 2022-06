(RECEPT) MUKE U ŽELUDCU I CRIJEVIMA? Potrebna vam je kora ovog ploda i možete napraviti

Autor: Zlatko Govedić

O običnom mogranju, naru ili zrnatom šipku (Punica granatum) već smo pisali. U ovom članku donosimo recept za pripravak koji vam može pomoći za ublažavanje simptoma dizenterije, dijareje, kolere, upale slijepog crijeva i salmoneloze.

U prethodno ugrijanu toplu šalicu ili čašu stavite 12 g suhih kora nara i prelijte ih s 200 ml ključale vode. Pokrijte pladnjem. Ostavite da odstoji pola sata i popijte.

Kod čira na želucu, čira na tankom crijevu, kolitisa (upale debelog crijeva) te disbioze (disbakterioze) crijevne flore ovako konzumirajte pripravak: tijekom dana popijte polovicu (90 do 100 ml) i to četiri puta (dakle, 20 do 25 ml), u približno jednakim porcijama i u približno jednakim vremenskim razmacima.





Počnite s konzumiranjem ujutro natašte, nakon buđenja, a posljednju, četvrtu dozu, prije spavanja. Ne treba ga piti svakog dana, već svakog drugog.

Ako želite nastaviti terapiju, to možete učiniti nakon jednotjedne stanke poslije prve terapije.

Za vrijeme terapije nemojte piti alkohol.

Napomena: Narodni pripravci nisu lijekovi, nego služe za eventualno ublažavanje tegoba. Za sve probleme koje imate sa zdravljem svakako se obratite svojem liječniku.