PRAŠINI U VAŠEM DOMU NEMA KRAJA? Više je ne morate trpiti i udisati: Donosimo par dobrih savjeta kako riješiti problem!

Autor: N.K

Prašina u našem domu može biti zaista iritantna. Osim što ona stvara estetski problem kada se nakupi na površinama, veći problem nastaje kada ona počne iritirati naš dišni sustav.

Šmrcanje, suha sluznica, kihanje, sve to mogu biti znakovi da je u vašem domu previše prašine. Ukoliko ste alergični stvar postaje još gora, a loša kvaliteta zraka može pogoršati astmu.

U nastavku vam donosimo nekoliko ideja kako smanjiti količinu prašine na površinama, ali i u zraku koji udišete.

Uređaji koji čiste zrak u vašem domu

Sada na tržištu postoje pročišćivači zraka, maleni uređaji koji pomoću elektrostatičke tehnologije ili mehaničke filtracije čiste zrak u vašem domu.

Oni mogu biti jako efikasni, ali oni i koštaju. Ni oni najnižeg ranga nisu jeftini, a ukoliko želite nešto kvalitetnije pripremite se na to da ćete morati izdvojiti i nekoliko tisuća kuna. Međutim, takva investicija bi se možda i isplatila, zdravlje je ipak najbitnije.

Za one koji trenutno ne planiraju izdvojiti toliko novaca ili jednostavno nemaju toliko veliki problem s prašinom, donosimo nekoliko savjeta kako si pomoći i bez skupih uređaja.

Prozor vam je stalno otvoren

Svjež zrak nije jedino što ulazi u vašu kuću, pogotovo ako živite u velikom gradu uz prometnicu. Iako je ne vidite na oko, zrak je prepun prašine i ostalih čestica koje neprekidno ulaze u vaš dom. Ipak, ne možete stalno imati zatvorene prozore, pa se preporuča da ih držite otvorenima kasno navečer i rano ujutro.

Tkanine skupljaju prašinu

Sintetički materijali privlače više prašine više nego drvo ili kamen. Ukoliko imate mekane sofe sa spužvom i tkaninom, šansa da će one biti prava skladišta prašine i grinja su velike. Ne preostaje vam ništa drugo nego da uzmete usisavač u ruke i usisate prašinu koja se nakupila na vašem kauču ili fotelji. Dobra opcija je i čišćenje na paru, ali računajte da s time nikada neće u potpunosti riješiti problem. Ukoliko možete skidati navlake, operite i spužve i navlake u perilici za rublje. Osim toga, sve tkanine puštaju sitna vlakna i čestice. Ukoliko klatite posteljinu ili robu, nemojte to raditi u zatvorenom prostoru. Učinite to na balkonu, prozoru ili dvorištu.









Renovacija stana ili zgrade može izazvati velike probleme

Prašine od građevinskih radova teško se riješiti jer sitne čestice lebde zrakom i polako padaju na predmete u kući.

Tepisoni i tepisi mogu pomoći, ali i odmoći

Dok tepisi i tepisoni skupljanju prašinu iz zraka, hodanjem tu istu prašinu možete vratiti natrag u zrak. Trebate zato dobar usisavač s kojim biste izvukle prašinu i to barem jednom tjedno. Dva put godišnje upotrijebite čistač na paru kako biste ubili bakterije i grinje, a poželjno je naravno i temeljito pranje. Često usisivanje svakako će pomoći, ali pazite na to da vaš usisavač ima čistu vreću i čist filter.

Čistite prašinu isključivo mokrom krpom

Brisanje prašine sa suhom krpom može se činiti produktivno, ali tako sam raspršujete čestice prašine. Kako biste se riješili prašine, čistite vlažnom krpicom.