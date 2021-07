OVE NAMIRNICE IDEALAN SU OBROK LJETI! Zdrave su i lako probavljive, a pašu u bilo koje doba dana

Autor: Matea Sušac

Ljeto je period godine kada možemo primijetiti procvale voćke i paletu boja prirode. Baš tada možete sastaviti šarenu paletu voća i povrća punu vitamina i nutrijenata koje pružaju zdravstvene blagodati. A upravo je ovo godišnje doba odlično vrijeme da izbacite masnu i zaprženu hranu nakon duge zime.

Upravo ljeti organizam traži hranu koja je lako probavljiva i bogata mineralima, i vlaknima. Ljeti posebice treba izbjegavati suhomesnate proizvode, sol, masna i pržena jela jer se od njih žedni.

Top namirnice ljeti:

Marelice su vrlo zdrave te sadrže beta karoten i vitamine A, C i E. Utječu na zdravlje očiju zbog vitamina A i E, ali i na zdravlje kože, zahvaljujući vitaminima C i E. Inače vitamin C štiti kožu od UV zraka, te pridonosi izgradnji kolagena, zbog kojeg koža bude jača i elastičnija.

Također, utječu i na zdravlje crijeva. Pune su vlakana, a prema istraživanjima jedna šalica narezanih marelica daje 3,3 grame vlakana.

Osim toga marelica je bogata rastvorljivim vlaknima, koji održavaju zdravi nivo šećera i kolesterola u krvi. Nadalje, ove voćke su pune vode, pa utječu na reguliranje krvnog tlaka, zdravlje zglobova, i otkucaje srca. Budući da većina ljudi ne unosi dovoljno količine u organizam dnevno, jedenje marelica može pomoći da dostignete potrebni unos.

Lubenica se često naziva slasnom kraljicom ljeta, a evo i zašto. Ima jako malo kalorija, pa je odličan izbor za dijetu. Ukoliko konzumirate ovu voćku ona savršeno pročišćava organizam od otrova.

Savršeno čisti organizam i izbacuje otrove. Ona sadrži jako puno vitamina A, koji održava zdravu kožu, sluznicu pluća i usne šupljine.

Lubenica je puna antioksidanasa, koji su bitni za prevenciju raka dojke, gušterače, raka prostate, pluća i debelog crijeva. Lubenica sadrži puno kalijuma, koji spriječava srčane i moždane udare. Osim toga, ova voćka u sebi ima puno vitamina B6, tiamina, mangana koji je ključan za zdravlje kože i kostiju, te vitamina C koji jača imunitet.









Rajčica je povrće koje možete pronaći na svakoj tržnici tijekom cijele godine, ali je najljepša ljeti, u periodu od lipnja do rujna. Rijetki mogu odoliti okusima rajčice na stolu vrućim ljetnim danima, u kombinaciji sa nekim zdravim obrokom. Ovo povrće sadrži vrijedne nutrijente, i fitokemikalije, pa je vrlo zdravo za organizam.

Jednom rajčicom možete unijeti u organizam otprilike 40% dnevno preporučenog vitamina C. Rajčica opskrbljuje vitaminom A koji podržava imunitet, vid i zdravlje kože; te vitaminom K koji je dobar za kosti. Sadrži i kalij koji je bitan sastojak za rad srca, kontrakciju mišića i održavanje zdravog krvnog tlaka.

Smokve imaju specifičan okus i teksturu, a vrlo su hranjive. Ove voćke su slatke, sočne te imaju glatku zelenu kožu koja se ne jede. Najukusnije su dok su svježe. Nemaju dug rok trajanja, jer se brzo osuše na vrućinama. Ponekad se suše umjetnim procesom, pa možete jesti suhe smokve tijekom cijele godine, a mogu se kupiti u gotovo svim tržnicama i prodavaonicama.

Školjke su nešto skuplje namirnice, no njihova cijena je s razlogom visoka. Upravo ovi morski plodovi sadrže puno kolesterola i natrija. S obzirom da sadrže nizak udio zasićenih i visok udio nezasićenih masnoća, nisu opasne za zdravlje, već upravo suprotno. Također, sadrže puno minerala cinka, željeza, magnezija i kalija, te vitamina B12.