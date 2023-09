Liječnica upozorila što ne bi smjeli raditi ako vam djetetu curi nos: ‘To je opasan prostor’

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) govore da je upala sinusa jedna od najčešćih bolesti dišnog sustava. Prema procjeni oko 10-15% odraslih osoba u svijetu pati od kronične upale sinusa, a akutna pogađa još veći broj ljudi.

“Imam problema i sa začepljenim nosom, sinusima pogotovo u ovo vrijeme nakon ljeta počinje mi se čepiti nos, počinju i se sinusi puniti, to ide dalje na uha, što mi zna ponekad stvoriti velike probleme u poslu, ispričao je poznati voditelj Duško Ćurlić u HRT-ovoj emisiji ‘Dr. Beck’ Upala sinusa javlja se s različitim simptomima.

Simptomi

“Najvažniji simptomi na koji se pacijenti žale je začepljenost nosa, sekrecija koja može ići straga, rinoreja – curenje nosa, glavobolja ili pritisak u licu i gubitak njuha”, kazao je je prof.dr.sc. Livije Kalođera, spec. otorinolaringolog.





Djeca na udaru

Posebno su pak na udaru ove bolesti djeca koja tek kreću u jaslice ili vrtić. U kolektivima se često susreću s brojnim uzročnicima infekcija gornjih dišnih putova s kojima ranije nije bilo u kontaktu. Blage virusne infekcije kod većine djece ne zahtijevaju liječnički pregled i u pravilu nestaju za pet do sedam dana.

Pedijatrica dr.med. Dijana Puževski poručila je pak roditeljima na ne dovode odmah djecu u ordinaciju ako nemaju temperaturu.

Preporuka

“Većina respiratornih infekcija sama po sebi prođe. Uz aktivno djelovanje roditelja, malu djecu ne treba za curenje nosa bez temperature u dobrom općem stanju voditi u ordinaciju. To je opasan prostor, to je prostor u kojem je od jutra već prošlo dosta djece. Ako dijete normalno jede, ako i smanji 20 posto svog obroka, to kod djece i vidite. Ali ako pije 50 posto manje, stenje, promijenilo je kolorit, a dinamično je – doći će te prvi dan bolest. Ali većina djece, malih jasličaraca, njihovim roditeljima se čini da neprestano idu iz jednog infekta u drugi – to nisu kroniciteti, niti slab imunitet, to su nove infekcije”, ispričala je dr. Puževski te naglasila kako djeca koja nemaju temperaturu, ali imaju začepljen nos, trebaju biti vani.

“Mi volimo da su mala djeca još više vani ako nemaju temperaturu. Taj sekret – on je obrana i on će se još bolje bratiti na hladnom. Dakle vašeg ‘šmrkavca’ iz jaslica odvedite u šetnju u park, nek dobro trči, nek povećaju sekret, po noći će manje kašljati i manje će se slijevati”, poručila je.