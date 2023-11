Jedna šalica ovog napitka pomoći će u borbi s nesanicom i nervozom: Na jedno ipak treba paziti

Autor: F.F

Česte promjene vremena, stres, napetost… Samo su neki od razloga zašto vam je navečer teško zaspati. No, i za to postoji rješenje i to prirodno. Kada se osjećate napeto, pod stresom ili nervozno te nikako ne možete zaspati isprobajte opuštanje nakon napornog dana uz zdrav i prirodan napitak – čaj od matičnjaka.

Istraživanja ukazuju da matičnjak može smanjiti stres i anksioznost. Ova biljka sadrži gama-aminobuternu kiselinu (GABA), koja djeluje na mozak potičući smanjenje stresa. Čaj od matičnjaka također može pomoći u smanjenju negativnog raspoloženja, poboljšanju energije te pozitivno utječe čak i na libido, piše Najžena.





Čarobni napitak

Osim što ublažava nervozu i nesanicu, matičnjak posjeduje antimikrobna svojstva te smanjuje rizik od infekcija. Bogat je antioksidansima koji su ključni za detoksikaciju i zaštitu tijela od štete koju mogu uzrokovati slobodni radikali. Važno je napomenuti da se svježi listovi matičnjaka preporučuju za detoksikaciju jer kuhanjem dolazi do smanjenja razine antioksidanata. Iskustva sugeriraju da matičnjak može pomoći čak i kod gorušice.

Bitno je ne pretjerivati s konzumacijom matičnjaka jer može izazvati kontraefekt i pojačati anksioznost kad se uzima u velikim količinama. Evo kako pripremiti čaj od matičnjaka:

U 200 ml proključale vode dodajte žlicu matičnjaka i ostavite da odstoji 10 minuta. Procijedite čaj i uživajte u napitku. Matičnjak ima nježan i ugodan okus, a za dodatni užitak možete ga zasladiti s malo organskog meda.