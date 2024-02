Capak ima poruku za sve Hrvate: ‘Ostavite se pušenja u korizmi, to je katolička kultura’

Autor: Dnevno.hr

Na okruglom stolu povodom hrvatskog Dana bez duhanskog dima, Danica Kramarić iz Ministarstva zdravstva istaknula je zabrinjavajuće brojke: svakih deset sekundi netko umre od posljedica pušenja, a u Europi su smrtni slučajevi uzrokovani pušenjem brojniji od smrti izazvanih prometnim nesrećama, alkoholom, ubojstvima, samoubojstvima i AIDS-om zajedno.

U Europi, više od 50 posto muškaraca u dobi od 20 do 60 godina puši, dok to čini 20 posto žena. Čak 60 posto djece do 15 godina barem je jednom probalo pušiti, a u Hrvatskoj svaka treća osoba puši, priopćila je Kramarić.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, naglasio je da je prvi dan korizme, kad se tradicionalno obilježava Dan bez duhanskog dima, prilika za pušače da se odreknu cigareta, e-cigareta i duhanskih proizvoda. Istaknuo je kako prestanak pušenja omogućava oporavak organizma od štetnih djelovanja duhanskog dima, no za to je potrebno puno vremena.

‘Ostavite se pušenja’

“Uoči korizme, mnogi ljudi u katoličkoj kulturi odustaju od loših navika. Nadamo se da će biti mnogo onih koji će odustati od pušenja i odlučno se pridržavati toga, te nastaviti živjeti bez pušenja. Za oporavak organizma od štetnih posljedica duhanskog dima potrebno je dosta vremena”, poručio je Capak.

Dijana Mayer, epidemiologinja HZJZ-a, upozorila je da pušenje predstavlja jedan od ključnih kritičnih čimbenika za bolesti koje najviše opterećuju zdravlje, poput kardiovaskularnih bolesti i karcinoma. Istaknula je i kako noviji oblici duhanskih proizvoda poput e-cigareta, grijanog duhana i nikotinskih vrećica nisu bolja alternativa pušenju te da nisu prikladni za odvikavanje.









Dodala je da su ti proizvodi dostupni djeci te da su potrebna daljnja istraživanja o njihovim dugoročnim posljedicama po zdravlje. Mi smo nedavno pisali o štetnosti e-cigareta te kako se u Ujedinjenom Kraljevstvu razmišlja o zabrani istih.