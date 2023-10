Biljno i kultivirano meso sve su popularniji: Hoće li ova metoda potpuno zamijeniti životinjsko meso?

Autor: Zlatko Govedić

Udruga Prijatelji životinja u utorak, 10. listopada, na Dan biljnog mesa organizirala je akciju na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, čiji je cilj popularizacija te namirnice.

Biljno meso ima vrlo sličan okus i teksturu kao meso životinja, a proizvedeno je od kvalitetnih biljnih bjelančevina, najčešće graška.





Proizvođači mesa biljnoga podrijetla iskoristili su biokemijsku sličnost između biljaka i životinja, odnosno činjenicu da, iako biljke nemaju mišiće, sadrže bjelančevine, masti, vitamine, minerale i vodu.

Lako dostupno

Za proizvodnju biljnoga mesa koristi se 72 do 99% manje vode i 47 do 99% manje obradivog zemljišta. Nadalje, uzrokuje 51 – 91 % manje onečišćenja vode i emitira 30 do 90% manje emisija stakleničkih plinova.

Dostupno je u gotovo svim trgovinama u Hrvatskoj i dolazi u raznim oblicima: od ćevapčića i bifteka do salama i hrenovki, što su sve Prijatelji životinja nudili prolaznicima. Glavni adut roštilja bio je revolucionarni veganski odrezak filet mignon.

S druge strane, kultivirano meso u Hrvatskoj još uvijek nije dostupno, no Prijatelji životinja s nestrpljenjem očekuju prve takve proizvode na policama trgovina u bliskoj budućnosti.









Kultivirano meso proizvodi se izravnim uzgojem životinjskih stanica. U procesu uzgoja koriste se osnovni elementi potrebni za izgradnju mišića i masti te se omogućuje isti biološki proces koji se događa unutar životinje.

Bez uzgoja životinja

Identično je životinjskome mesu na staničnoj razini, no ova metoda proizvodnje eliminira potrebu za uzgojem i ubijanjem životinja za hranu.

I kultivirano meso ima goleme prednosti u odnosu na konvencionalnu životinjsku poljoprivredu i meso nastalo uzgojem i ubijanjem životinja.

Naziva se još i čistim mesom jer nastaje u kontroliranim uvjetima i, za razliku od životinjskoga mesa, ne sadrži antibiotike, gnoj, pesticide i tumore. Važno je naglasiti i da se tijekom proizvodnje ne koristi metoda genetskog modificiranja.









‘Bolje se probavlja’

“Korištenje biljnog i kultiviranog mesa ublažit će krčenje šuma povezano s uzgojem životinja radi hrane, gubitak biološke raznolikosti, otpornost na antibiotike, izbijanje zoonoza i smanjiti klanje životinja”, tvrde iz udruge Prijatelji životinja.

“Prelaskom na biljno meso i druge biljne proteine možemo koristiti daleko manje prirodnih resursa i pomoći smanjiti ogromnu štetu koju je našem planetu prouzročio uzgoj životinja radi hrane.

Iza biljnog mesa koje smo nudili za degustaciju krije se mnogo više od dobrog okusa: takvo meso bolje je probavljivo zbog visokog postotka vlakana, snižava kolesterol i, uz manje kalorija, pomaže u poboljšanju zdravlja crijevnog mikrobioma”, zaključuje Matei Negovetić, voditelj Akademije plant-based kuhanja te bloga “Plant-based full of taste”.