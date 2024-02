Fra Paolo upozorava svijet zbog onog što nosi budućnost: ‘Ovo je najveći rizik’

Upoznajte čovjeka koji, kolokvijalno rečeno, istovremeno poznaje umjetnu inteligenciju i Boga. Franjevački fratar Paolo Benanti ima potporu pape Franje, kao i talijanske premijerke Giorgie Meloni u pozivanju na “humanocentričnu” umjetnu inteligenciju kojoj se ne bi smjelo dopustiti da bjesni.

On naglašava kako bi nas tehnologija mogla promijeniti, pri čemu bi ljudi prepustili moć izbora algoritmu koji nas predobro poznaje. “Neki ljudi tretiraju umjetnu inteligenciju kao idole, kao proročanstva, kao polubogove,” rekao je Benanti za Politico. “Rizik je da oni delegiraju kritičko razmišljanje i moć odlučivanja na te strojeve.”

50-godišnji fratar ostavio je trag u diplomaciji umjetne inteligencije kroz strateške dokumente kao što je ‘Rimski poziv za etiku umjetne inteligencije’, nastojanje Svete Stolice da uspostavi temeljna moralna pravila za tehnologiju u nastajanju.

Intelligenza Artificiale, @paolobenanti: “Il guardrail è il limite oltre il quale la macchina non deve andare per evitare incidenti con l’uomo. Il limite non è una costrizione della libertà. Oggi con l’AI i guardrail etici sono urgenti e importanti”.#InMezzora @RaiTre pic.twitter.com/gcdhGyGknO

— In mezz’ora (@Inmezzorarai) February 11, 2024