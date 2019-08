Fra Ivo Pavić za Dnevno upozorava: Tko se ne druži s Biblijom nije katolik!

Fra Pavić iznosi i šokantne tvrdnje hrvatskih bibličara koje sablažnjuju

Fra Ivo Pavić, svećenik i doktor znanosti, po čijim rukama i vjeri djeluje Isus Krist u životima brojnih ljudi donoseći im obraćenje, radost, mir, oslobođenje i ozdravljenje, za naš je medij, između ostalog, progovorio o velikoj istini: istini Biblije. U tekstu kojeg potpisuje upozorava na katolike koji Bibliju zanemariuju, na ljepote i istine Biblije u kojoj se kriju svi odgovori i sva riješenja za ljudski život, ali i na čudnovate bibličare novog doba koji sablažnjivo tumače Bibliju, što predstavlja veliku opasnost za vjeru ljudi, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem svijeta.

Dr. fra Ivo Pavić, tako piše:

Osnove Biblije

Riječ “Biblija” dolazi iz latinskih i grčkih riječi koje znače “knjiga”, što je prikladno ime, budući da je Biblija za sve ljude svih vremena. S pravom se kaže da je to knjiga nad svim knjigama. Biblija je najveća knjiga na svijetu koja govori o ljudskoj slobodi. Cijela Biblija sadrži 73 knjige. Od toga 46 knjiga Starog zavjeta (saveza) i 27 Novog zavjeta. (saveza). Biblija je istinita jer su je napisali ljudi koje je Duh Sveti nadahnuo. Središte Biblije je osoba Isusa Krista. Apostol Pavao je napisao o Isusu ovako: “U njemu je skriveno sve bogatstvo mudrosti i spoznaje skrivena” (Usp. Kol 2,3). Dakle, u Isusu se nalazi skriveno sve blago a ne u ljudskoj mudrosti, filozofiji, jogi i drugim smiješnim stvarima. Biblija je knjiga koja sadrži sve potrebne odgovore i rješenja za nas. Uz to, ona je sveta, katolička, nadnaravna, knjiga vjere, knjiga života.

Povezanost Starog i Novog zavjeta

Biblija se sastoji od Starog i Novog zavjeta. Oba su međusobno duboko isprepletena i povezana. Ne možemo razumjeti Isusa Krista bez Starog zavjeta. On je prisutan u oba zavjeta. Možemo to usporediti s crno bijelom i fotografijom u fotografijom boji. U Starom zavjetu je Isus prisutan u crno bijeloj fotografiji dok je u Novom zavjetu u boji. Riječ je o istoj Osobi. Davno je već napisao sv. Augustin: „U Starom zavjetu je skriven Novi, a u novom je otkriven Stari zavjet“. Novi zavjet su napisali ljudi koji su živjeli s Isusom a On je Bog. Isus je „ispunjenje“ sv. Pisma. Rekli bismo da je cijeli Stari zavjet „naperen“ prema Isusu Kristu. U Starom zavjetu mi čekamo Isusa, (Advenat) a u Novom zavjetu Isus čeka na nas. (da ga propovijedamo drugima) Od događaja Duhova na ovamo je tako. U nekim Biblijama zadnja riječ u Starom zavjetu je prokletstvo. Dok Novi zavjet završava s blagoslovom. Da Isus nije došao na svijet, svijet bi živio u prokletstvu.

Hrvatski bibličari

Primjećujem kako većina hrvatskih bibličara koriste znastvenu metodu dok tumače Bibliju. Njihova predavanja biblijskih predmeta više su akademska. Nemaju osobnog iskustva živog Boga. Primjerice, u svojim tumačenjima o knjizi Postanka većina njih stavlja naglasak na teoriju evolucije. Iznenadio sam se kad je poznati hrvatski profesor Biblije u duhovnim vježbama rekao da podržava teoriju evolucije i da je svijet star milijunima godina. Nasamo sam mu rekao da se s njim ne slažem. Obrazložio sam i zbog čega. O padu Adama i Eve je samouvjereno tvrdio kako je to basna, jer, navodno kako će zmija govoriti. Drugi bibličar je tvrdio kako su izraelaci prešli preko crvenog mora jer je u tom trenutku puhnuo jak vjetar koji je presušio more pa su mogli proći preko po suhu ili kroz močvaru. A jedan profesor Biblije bogoslovima isti događaj je tumačio, kako je u tom trenutku bila plima i oseka. Na hodočašću u sv. Zemlju, hrvatski bibličar je govorio hodočasnicima u autobusu da Mojsije nije ni postojao. Ljudi koji su ga čuli sablaznili su se.

Utjecaj njemačkih liberalnih bibličara

Nažalost, hrvatski bibličari su pod utjecajem njemačkih liberalnih bibličara, jer tamo su studirali a poznaju dobro i njemački jezik. A u njemačkoj se vjera gasi. Primjerice, postoje brojna čudesa opisana u oba zavjeta. Jer Biblija je knjiga čudesa. Ljudi koji su slijedili Isusa su zapisali sva čudesa koja je učinio. Svrha čudesa je razbuditi vjeru. Međutim, oni pojedina čudesa opisana u Novom zavjetu i Djelima apostolskim tumače često kao mitove, legende, izmišljotine apostola a opsjednuća od đavla povezuju s psihičkim bolestima. Idu tako daleko u svojim izlaganjima da im je u Bibliji upitno i postojanje đavla, ozdravljenja koja je Isus činio, pa i njegovo Uskrsnuće. To je jedan od razloga zašto su danas hrvatski bibličari u većini opozicija karizmatskoj Obnovi.

Kasni cjeloviti prijevod Biblije

Nažalost u hrvatskom narodu cjelovita Biblija je tiskana tek koncem 20 stoljeća. To je jako kasni prijevod. Ne znam zašto se tako dugo čekalo na cjeloviti prijevod na hrvatski jezik. Iako, ovi sadašnji prijevodi imaju nedostataka. Vjerujem da će doći u budućnosti prijevod Biblije s izvornih jezika (hebrejski i grčki) na hrvatski. Čitao sam kako su vlasti iz bivše Jugoslavije godinama sprečavali prevođenje i objavljivanje Biblije. Drugi narodi su imali cjelovite prijevode. U nas samo su bile prevedene pojedine knjige. U crkvi je sve do II. Vatikanskog Koncila prevladavao latinski jezik, tako da je i to sigurno zakočilo izdavače da ne tiskaju hrvatsku Bibliju. Poznato je da su nakon Koncila župnici skrivali Bibliju od naroda, da ne bi narod više znao od njih. Nije mi poznato da je netko od župnika izravno preporučivao čitanje Biblije. Ni danas ništa nije bolje. Jedna vjernica je nedavno zatražila od svećenika da joj nabavi Bibliju a on joj je rekao pred svijetom da to nije za nju jer navodno to neće razumjeti.

Moja ljubav prema Bibliji

Zanimljivo je da sam Bibliju zavolio, tek nakon svršetka teološkog studija. U tome su mi pomogli duhovni seminari, osobno iskustvo krštenja Duhom Svetim, te duhovne vježbe svetog Ignacija Loyolskoga u programu Injigo u Zagrebu. Shvatio sam da je Biblija knjiga za danas i da je Božja Riječ živa. Ona nije samo Biblija knjiga iz prošlosti, već ona koja ima odjeka u sadašnjosti. Od tada Biblija je za mene postala živa Riječ, preko koje Bog govori i danas. Shvatio sam da je to knjiga nad svim knjigama, da je knjiga Života! Od tada se svaki dan družim s Biblijom. Shvatio sam da ona nije nešto što je trebam pročitati i ostaviti sa strane već razmišljati i neprestano čitati ispočetka. Tako je ona promijenila način moga razmišljanja. Isus je rekao: „Riječi koje sam vam govorio duh su i život.“ (Iv 6, 63). Gospodinove riječi mi dolaze kao hrana. Jeremija kaže: „Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao: riječi tvoje ushitiše i obradovaše srce moje …“ (Jer 15,16). Katkada sam znao i zaspati s Biblijom.

Imati Bibliju

U svojim porukama u Međugorju Gospa kaže: „Draga djeco, zaboravili ste Bibliju … stavite Bibliju na vidljivo mjesto u vašoj obitelji … Ako zaboravimo Bibliju zaboravljamo Isusa. Čitajte Bibliju i upoznat ćete Oca, Sina i Duha Svetoga“ ! Autor Biblije je Duh Sveti. Dok listamo stranice Biblije u nas ulazi Duh Sveti. Papa Franjo stalno poziva vjernike da nose sa sobom Bibliju onako kako se nosi mobitel i da je svaki dan čitaju. Jer samo jedna rečenica iz Biblije može promijeniti naš život. Dakle, svaki kršćanin treba imati svoju vlastitu Bibliju i potpisati se na nju. Sramota da mnogi kršćani imaju dvije kuće, tri stana, nekoliko mobitela, velika auta, puno novaca, … a nemaju Biblije. S pravom može reći da katolici koji ne posjeduju Bibliju i ne druže se s njom nisu istinski katolici.

Izreke o Bibliji

Sv. Jeronim, je preveo Bibliju s hebrejskog na latinski jezik u špilji u Betlehemu te rekao: „Onaj tko ne pozna Pisma ne zna Božju snagu ni njegovu mudrost, nepoznavanje Pisama nepoznavanje je Krista. Nažalost, mnogi se katolici ne obrazuju u poznavanju svetog Pisma. Zato se Isusa ne slijedi u istini i ljubavi. Poznata je izreka pape Grgura Velikoga : “Tko poznaje Pismo, poznaje Božje srce”! Vrsni poznavatelj Biblije sv. Augustin je davno napisao: “Sv. Pismo je ljubavno Pismo koje je Bog poslao čovječanstvu”. Lijepa je misao blaženoga Alojzija Stepinca o sv. Pismu: „Više vrijedi jedna stranica sv. Pisma nego svi romani svijeta“. Jedan kineski kršćanin o Bibliji reče: „Onaj koji je stvorio ovu knjigu i mene je stvorio.“

Biblija je Knjiga za danas

Biblija nam ne želi reći samo ono što je Bog učinio u prošlosti i što će Bog učiniti u budućnosti. Ona nam želi reći što Bog želi učiniti danas. Bog je uvijek vječno sada. On je uvijek u sadašnjem vremenu. (prezent) Biblija je napisana za one koji ne vjeruju i za one koji malo vjeruju. Ako ateisti žele početi vjerovati trebaju čitati Bibliju. Možemo reći i ovako: „Trebamo vjeru dok čitamo Riječ Božju, trebamo Riječ Božju kako bismo dobili vjeru“. Biblija je knjiga vjere. Čitanje ili razmatranje biblijskih tekstova proizvodi vjeru. Ne možemo reći da volimo Boga a nemamo vremena za sv. Pismo koje nam je dao. Ako volimo Boga, ljubit ćemo njegovu Riječ. Važno je istaknuti kako nas Bog sluša kad molimo, a kad čitamo Bibliju mi slušamo Boga. Puno je važnije slušati Boga nego kad Bog sluša nas. Čim otvorimo Bibliju Bog otvara svoja usta i govori nam.

Biblija je stara ali moćna

Bog je živ u svetom Pismu i čitanje sv. Pisma je na neki način susret s Bogom. Bog me ljubi očinski i majčinski. Kaže jedan mladić: Biblija je stara nekoliko tisuća godina. Ja imam 17 godina. Kako mi može pomoći? Sada je moderno vrijeme. Dobio je odgovor: „Pogledaj u sunce! Sunce je jako staro ali nas opet grije. Nikad nisam čuo da je netko rekao: meni je hladno zato što je sunce staro. Ne možemo živjeti bez sunca. Biblija je stara ali je moćna. Jer to je Božja Riječ. Moramo vjerovati u Božju Riječ a ne pametovati ili filozofirati. Isus kaže: „Nebo i zemlja će proći ali moje Riječi neće proći nikada, nikada, nikada“. Zatim kaže Gospodn: „Izgovorio sam Riječ i ona ih je ozdravila“. U Bibliji postoje ljudi koji su molili, njihove molitve se nalaze na biblijskim stranicama. Zbog toga možemo reći da je Biblija poput velikog molitvenika. Ja volim Bibliju! To je knjiga koja hrani moju dušu.

