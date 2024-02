Djevojka koja je vidjela Gospu otkrila svoj jedini strah: ‘Ne bojim se nikoga osim njih’

Autor: Z. K.

Sveta Bernadette Soubirous djevojka je kojoj se Gospa ukazala u Lourdesu jednom od najvećih priznatih mjesta ukazanja Gospe u svijetu. Lurd je naime svetište u kojem je Djevica Marija preko svet Bernardice rekla znakovitu poruku: “Ja sam bezgrešno začeće”, te uputila čovječanstvo na obraćenje srca i molitvu.

U Lourdesu je potekao i izvor ljekovite vode i priznato je 70 čudesnih ozdravljenja, a preko 7 tisuća svjedočanstava je pristiglo, što ga čini najpoznatijim mjestom ozdravljenja na svijetu. Vidjelica Gospe, djevojčica Bernardica proglašena je svetom. Neko vrijeme nakon ukazanja u Lourdesu , postala je redovnica i ušla u samostan u Neversu u Francuskoj.

Godine 1870. Francusko-pruski rat završio je porazom Napoleona III. Međutim, pruski vojnici koji su marširali sjevernom Francuskom i dalje su predstavljali stvarnu prijetnju i izazivali strah među stanovništvom. Oko 9. studenog, dok su Prusi već bili na granicama departmana Nièvre, čiji je glavni grad Nevers, a vitez Gougenot des Mousseaux otišao je posjetiti časnu sestru u samostanu kako bi joj postavio neka pitanja. Njezina pitanja i odgovore zabilježio je grof Lafond, a piše Aleteia:

Ne boji se rata, boji se ovoga

“Jeste li primili, u lurdskoj pećini ili kasnije, neko otkrivenje vezano za budućnost i sudbinu Francuske? Zar vam Blažena Djevica nije ostavila nikakvo upozorenje ili prijetnju opasnosti koju biste mogli prenijeti Francuskoj?

-Ne.

-Pruski vojnici stižu. Zar se ne bojiš?









-Ne.

-Onda se nemamo čega bojati?

–Bojim se samo loših katolika.









-Zar se više ničega ne bojiš?

– Ne, ničega više”, odgovorila je.

Slično je govorio i Padre Pio

“Je li vam Padre Pio rekao još nešto o dolazećim katastrofama: potresima, poplavama, ratovima, epidemijama, gladi? Je li ukazivao na ista zla prorečena u Svetom pismu?

“Nisu mu bile važne takve stvari, koliko god su se one pokazale strašnima. Pridavao je važnost samo velikom otpadu od vjere u Crkvi. To ga je pitanje uistinu mučilo i za to se molio i prikazivao velik dio svojih patnji. Bio je razapet zbog te ljubavi”, rekao je poznati svećenik otac Gabriele Amorth koji je osobno poznavao Padre Pija.