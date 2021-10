Što je Padre Pio rekao poznatom egzorcistu? Nisu ga brinule katastrofe ni epidemije, nego ovo, puno strašnije

Postoji nada da se to zaustavi, naglasio je otac Amorth, ali je beskorisna ako nije popraćena djelima

Vatikanski svećenik i egzorcist Gabriele Amorth bio je jedan od najpoznatijih crkvenih ličnosti ovog modernog doba. Često je istupao javno i raskrinkavao akcije zloga u svijetu. Manje je poznato da je ovaj svećenik poznavao Padre Pia, velikog sveca i mistika i često s njim razgovarao. Nakon smrti Gabriela Amortha izašao je u javnost intervju, a u kojem Amorth prepričava neke razgovore sa slavnim svecem.

Jednog dana Padre Pio rekao mi je veoma tužno: Znaš li što, Gabriele? Sotona je ušao u sama njedra Crkve i kroz kratko vrijeme započet će svoju vladavinu lažnom Crkvom, ispričao je Amorth novinaru Jose Maria Zavali. Dodao je da mu je to prorekao oko 1960. godine kad je već bio svećenik.

Na putanje novinara, je li vam Padre Pio rekao još nešto o dolazećim katastrofama: potresima, poplavama, ratovima, epidemijama, gladi? Amorth je odgovorio: “Nisu mu bile važne takve stvari, koliko god su se one pokazale strašnima. Pridavao je važnost samo velikom otpadu od vjere u Crkvi. To ga je pitanje uistinu mučilo i za to se molio i prikazivao velik dio svojih patnji. Bio je razapet zbog te ljubavi”, rekao je otac Amorth koji je dodao da postoji lijek za to stanje, postoji i nada ali naglašava: “ona je beskorisna ako nije popraćena djelima. Počnimo od posvećenja Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinom. Molimo svetu krunicu, molimo i vršimo pokoru”, upozorio je Amorth.

