Zbog jednog pojedinca uništeno je oko 10 tona domaćih mandarina: Koristio je zabranjenu supstancu

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Poljoprivredna inspekcija dovršila je istragu i pokrenula prekršajni postupak protiv jednog proizvođača mandarina iz doline Neretve. U njegovim mandarinama je, podsjetimo, prije dva tjedna pronađen zabranjeni insekticid klorpirifos, zbog čega je pošiljka vraćena s granice sa Srbijom.

Nakon tog slučaja, inspekcija je obuhvatila 20 voćnjaka. Na jednom od njih pronađena je sporna supstanca. Osim prekršajnog postupka, inspekcija je naredila i uništenje mandarina, kojih je u tom voćnjaku bilo između osam i deset tona.





“Donijela je rješenje da se zabranjuje stavljanje na tržište tih mandarina i naređeno je neškodljivo zbrinjavanje uz prisustvo inspektora koji vodi inspekciji postupak, što je još u tijeku”, objasnila je za Dnevnik.hr načelnica sektora za nadzor poljoprivrede Državnog inspektorata, Željana Brkić.

Opasno za djecu

Podsjetimo, klorpirifos je kontaktni, želučani i dišni insekticid koji je hlapljiv i čvrsto se veže na tlo. Bio je iznimno popularan jer se koristio protiv štetnika na voćkama, šećernoj repi, uljanoj repici, duhanu, kukuruzu i pšenici. Do zabrane je na našem tržištu bilo dostupno devet proizvoda na bazi klorpirifosa.

Klorpirifos je zbog sumnji da negativno utječe na mentalni razvoj djece, pa čak i razvoj fetusa, u većini zemalja EU bio zabranjen još 2006. godine. No, potpuna je zabrana uslijedila prije tri godine, ali očito je da se ova zabranjena supstanca i dalje koristi i to u velikim količinama.

“Može doći do razvoja genotoksičnosti i neurotoksinčnosti kod sisavaca, što je vrlo štetan mogući utjecaj. No, ovdje se radilo o vrlo maloj količini pesticida i također kora mandarina se guli i time je smanjena izloženost, ali naravno s obzirom na to da je zabranjen, to je onda količina 0,01 miligram po kilogramu proizvoda”, rekla je Iva Pavlinić Prokurica iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Nanesena velika šteta

Jedna pošiljka mandarina trebala je završiti i u Sloveniji, no srećom nije. Iz inspektorata, ali i udruga proizvođača poručuju kako su sve mandarine na domaćem tržištu u potpunosti zdravstveno ispravne. Inspekcija je, naime, osim plantaža, provjerila i mandarine u otkupnim centrima.









“Državni inspektorat je potvrdio da se radi o samo jednom uzorku koji nije prošao. Možemo reći da su sve druge mandarine stavljene na tržište u RH zdravstveno ispravne”, rekao je predsjednik Udruge proizvođača agruma, Željko Bijeliš.

No, u dolini Neretve mandarine uzgaja oko 1500 proizvođača. Ljuti su na neimenovanog pojedinca koji im je, kažu, nanio veliku štetu. Ranije su nam iz DIRH-a potvrdili tijekom ove godine, prema evidenciji sustava RASFF, inspekcije su postupale 37 puta zbog zdravstveno neispravne hrane, odnosno hrane u kojoj se nalaze povećane količine sredstava za zaštitu bilja.