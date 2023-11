Hrvatski brend u velikim problemima: Netko u dolini Neretve koristi opasni zabranjeni pesticid

Neretvanski uzgajivači mandarina, a ima ih oko 1500, uznemireni su nakon što je pošiljka tog voća obranog kod 15 proizvođača, vraćena s granice sa Srbijom zbog otkrića klorpirifosa, insekticida koji je od 2020. godine zabranjen u Europskoj uniji. Berba je u punom jeku i trajat će još mjesec dana, jer na red dolaze kvalitetnije i slađe sorte.

“Sanitarna inspekcija provela je dodatno uzorkovanje u 12 uzoraka u otkupnim centrima. Analizom je utvrđeno da je 11 uzoraka sukladnih, a za jednu otpremljenu nesukladnu pošiljku sanitarna inspekcija poduzima upravne i prekršajne mjere zbog stavljanja na tržište zdravstveno neispravne hrane.





Poljoprivredna inspekcija na poljoprivrednim površinama provela je uzorkovanje 20 uzoraka mandarina različitih proizvođača uključujući i sve one poljoprivredne proizvođače čije su mandarine bile sadržane u navedenim vraćenim pošiljkama. Od navedenih 20 uzoraka do sada su zaprimljena tri ispitna izvješća, od kojih je u jednom slučaju potvrđena aktivna tvar klorpirifos, a zatečena količina proizvoda u skladištu neškodljivo je zbrinuta pod nadzorom inspekcije”, poručili su nam iz Državnog inspektorata prije nekoliko dana.

Umirivanje javnosti

Klorpirifos je donedavno bio u upotrebi i u Srbiji. No, susjedna je zemlja također odlučila zabraniti njegovu primjenu u većini poljoprivrednih proizvoda. Unatoč njegovim opasnostima, odnosno utvrđenom negativnom utjecaju na neurološki razvoj djeteta pa čak i na razvoj fetusa, stručnjaci umiruju javnost.

“Radi se o vrlo malim količinama, vrlo malo iznad granice određivanja a još je dodatni problem u tome što za taj pesticid zato što je zabranjen nisu postavljene toksikološke referentne vrijednosti i stoga se zapravo ne može adekvatno procijeniti rizik za zdravlje potrošača”, rekla je za HRT Iva Pavlinić Prokurica iz Centra za zaštitu bilja Hrvatske agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Samo dozvoljena sredstva

Opće je poznato da mandarini ne treba puno zaštite protiv nametnika. Tako je poljoprivrednicima još manje jasno zašto je netko koristio klorpirifos.

“Ja osobno ovaj voćnjak štitim modrim uljem i u proizvodnji, u razvoju mandarine pratim stanje na terenu i ako ne treba politi, ne treba politi. Ako treba, dozvoljena su sredstva ta i ta, a ima ih, zna se kolika koncentracija ide na koju površinu. To se zaštiti relativno rano, to bude šesti, sedmi mjesec i što se mene tiče zaštita mandarine je gotova”, objasnio je uzgajivač mandarina Velimir Šuman.









Iz Udruge Neretvanska mandarina kažu da 99 posto tamošnjih voćara pri uzgoju koristi samo dozvoljena sredstva. Klorpirifos i druga zabranjena sredstva ne mogu se kupiti u poljoapotekama. Uz to, evidentiraju se sva zaštitna sredstva koja kupuju obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG). Uzgajivači mandarina iz doline Neretve traže strogo kažnjavanje nesavjesnog voćara.

“Razlučiti one koji rade dobro, koji rade uredno i od tih će kupovati, a od onih koji koriste susjedne države i raznorazne kanale da dobiju te jeftinije pesticide, njih treba kazniti. I to treba naći i ako treba ih tražiti analizama, to treba napraviti. Svi moramo biti u sistemu ‘Global gapa’. Kada smo svi u sistemu, onda nema greške i odmah se zna tko je pogriješio. Znači, zna se kada se Jurina roba odveze, mene zovnu oni: ‘Roba ti je uredna’. Ako sam ja pogriješio onda će reći: ‘Jure gotovo, mi smo s tobom završili, nema više otkupa’ i završena priča”, poručio je uzgajivač Jure Kapović.

Uništavanje brenda

On je dosad obrao 50 tona mandarina, a na stablima ima još toliko. Iz Udruge poljoprivrednika Modrič upozoravaju kako bi ovakav propust mogao biti rezultat štednje pojedinih uzgajivača zbog niske otkupne cijene mandarine koja ove godine iznosi između 35 i 40 centi po kilogramu za prvu klasu proizvoda.









Uz to, neretvanska mandarina pravi je brend i jedan od glavnih izvoznih poljoprivrednih proizvoda. Ovakav propust, koji je na vrijeme otkriven jer nijedna mandarina tretirana klorpirifosom, uvjeravaju iz Inspektorata, nije završila na tržištu, iznenadio je i razljutio mnoge žitelje mjesta uz Neretvu.

“Ovo što se dogodilo svakako nije dobro za imidž mandarine koji se godinama, desetljećima stvara i ta naša mandarina je poznato da ide jedna do dvije zaštite na razini cijele godine. Dakle, imamo jedan odličan proizvod i ovo je nešto što nam se stvarno nije trebalo dogoditi u ovako jednoj zahtjevnoj i teškoj sezoni”, upozorio je agronom Robert Doko.