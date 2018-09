Zapaljene gume i barikade na Kosovu savršeno mu odgovaraju, a evo i zašto!

Govor koji je u Kosovskoj Mitrovici u nedjelju održao srpski predsjednik Aleksandar Vučić poput bombe je odjeknuo u regiji i mnoge podsjetio na govor koji je prije 19 godina na Gazimestanu, poprištu Kosovske bitke, održao Slobodan Milošević. Čini se kako bitku za Kosovo Srbija u 21. stoljeću (ponovno) gubi pa oštra retorika aktualnog srpskog predsjednika služi kao pilula za smirenje njegova prosječnog birača koji ga vidi kao beskompromisnog borca za srpske interese.

Potvrdio nam je to i jedan naš beogradski sugovornik koji je za Dnevno pohvalio govor svog predsjednika za kojeg gaji neskrivene simpatije:

“Imao je muda da ode tamo, usprkos tome što je bilo potencijalno opasno. Njegova poruka iz Kosovske Mitrovice, poruka je mira. Pozvao je na suživot, mir i zajedničko rešavanje problema. S druge strane, jasno je naglasio da s nama nema šale. Ako nas budu dirali, u suradnji s braćom Rusima, pokazaćemo gde im je mesto”, kratko je komentirao Vučićev pobornik.

S druge strane, internet i društvene mreže preplavljene su negativnim reakcijama, mnogi srpski twitteraši ujedinjeni su u osudi Vučićeva govora. Na kosovskoj strani reakcije su još žešće pa su tako neki twitteraši Vučićev govor usporedili s onim koji je održao Adolf Hitler u rujnu 1938., nekoliko dana prije no što je, uz odobrenje međunarodne zajednice, pripojio Sudetsku oblast.

#Serbia President Aleksandr Vucic emulated Adolf #Hitler yesterday during his speeches he made in neighboring #Kosovo. Hitler made similar speech during his visit in Sudetenland in Czechoslovakia in 1938. Soon, after, Hitler invaded Sudetenland. @mogh @EU_Commission — gent (@Kosovanvcitizen) September 9, 2018

‘Stabilnost regije nije ugrožena jer je nema’

Da bi se povukle paralele s tragičnim događajima, ne treba ići toliko daleko u povijest, smatra Marta Zorko, stručnjakinja za geopolitiku na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

“Vučićev kosovski govor, nažalost, poziva na diskurse 90-ih. Osim veličanja Slobodana Miloševića, njegov je diskurs grub i podsjeća na tešku povijest i ratna zbivanja. S druge strane, spomenuo je suživot i nije govorio o prekrajanju granica i pripajanju djela teritorija Srbiji, o čemu se proteklih tjedana puno pisalo i govorilo. Stoga možemo zaključiti da je to završena priča što je i dobro jer bi takvo prekrajanje granica bio presedan koji bi otvorio mnoga druga potencijalno opasna pitanja kao što je npr. pitanje granica Republike Srpske. Dodajmo svemu da takvo prekrajanje ne bi bilo teritorijalno, već etničko i tko zna kako bi sve završilo. Ideja prekrajanja granica i pripajanja dijela teritorija Srbiji bio je probni balon i s velikom se napetošću iščekivalo hoće li Vučić u svom govoru to spomenuti. Na sreću, o tome nije govorio”, objašnjava pozadinu Vučićeva govora stručnjakinja za geopolitiku.

Novi Vučićev kontroverzni istup neće ugroziti stabilnost u regiji, smatra naša sugovornica, jer stabilnosti u regiji – nema:

“Problem ‘europske i neeuropske’ Srbije i revizija Daytonskog sporazuma samo su neki od gorućih problema koji muče regiju. Stoga, Vučićev istup na Kosovu, baš kao ni predizborni skupovi koji se trenutno održavaju diljem Bosne i Hercegovine, ne mogu narušiti stabilnost jer stabilnosti nema”, smatra Marta Zorko te dodaje kako je ovo što trenutno gledamo na Kosovu rezultat brzopletosti:

“Europarlamentarci imaju još manje od godinu dana do kraja svojih mandata pa se Kosovu nude brza rješenja, a takvo je u ovom slučaju, nemoguće iznaći. Vučić na problem Kosova gleda kao na unutarnje pitanje Srbije. Kosovska pak strana nudi teritorijalni ustupak, a radi se o sjevernom, najrazvijenijem dijelu gdje se nalaze rudnici i većina industrije, jer se nada da će time pridobiti Srbiju da napokon prizna Kosovo. No, zaboravljaju da im Srbija nije jedina kočnica. Pet europskih država još uvijek nije priznalo Kosovo, a neke, poput Cipra i Španjolske, neće ga ni priznati. Svi oni koji po pitanju Kosova traže prečicu, ne razmišljaju o mogućim posljedicama koje mogu biti kobne”, upozorava Zorko.

Srpski Rambo

Srpska javnost nesklona aktualnom predsjedniku njegov istup na Kosovu ne shvaća pretjerano ozbiljno, već na situaciju gleda kao na još jedan skeč dramatičnim medijskim istupima sklonog Vučića. Među njima je i Beograđanin Radovan (29):

“Manijak je otišao dole. To bi mogao biti naslov nove epizode Vučićevog reality showa koji tu kod nas u Srbiji traje svakodnevno od 0 do 24. Njemu je prethodio nastavak u kojemu je Neša Slina (nadimak koji je zbog svog ulizivanja Vučiću zaradio ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović, op.a) po medijima urlao ‘neka ga samo netko na Kosovu pipne’. Vulin je tome dodao ‘ako ga itko pipne, odmah šaljem vojsku’. U ovoj epizodi sad sve gori na Kosovu, a Vučić kroz taj plamen i oganj dolazi kao mirotvorac koji spašava srpstvo. Sve je to veštački scenarij kako bi se što lakše proveo referendum. Ovo je tek početak. Vučić uživa u svojoj ulozi velikog vođe. On je patološki manipulator i lažov. Godinama je savladavao te tehnike i sada ih dovodi do savršenstva”, smatra Radovan te dodaje da što se Srbija više približava trenutku priznavanja Kosova, Vučićeva retorika postaje sve radikalnija.

“Gubitak Kosova pod svaku cenu mora prikazati kao svoju veliku pobedu. Frka se pravi da bi sve izgledalo napeto. Zbog toga mu ove zapaljene gume i barikade savršeno odgovaraju. A zapravo, sve je samo farsa. Tenzija će biti još, ali on će u svakoj situaciji ispasti srpski Rambo, heroj i borac za Kosovo. Istina je da će se ići na referendum, a priznavanje Kosova, samo je pitanje vremena. S druge strane, on je morao biti taj koji će provesti tu zadaću. Zamisli da je npr. Tadić donio tu odluku!? Nastao bi haos, bilo bi mrtvih verovatno. Radikal mora provesti tu zadaću, maskiran u europsko odelo. To što je naučio da zaveže kravatu, ne znači da se promenio od 91. naovamo. Za većinu nas u Srbiji koji mislimo svojom glavom, priča o Kosovu završila je u februaru 2008.”, iskren je naš sugovornik.