‘VUČIĆ JE UCIJENJEN, PRVI JE NA POPISU!’ Srbi mu sve manje vjeruju, gadno je: ‘Boji se jedne stvari, voda mu je došla do grla’

Autor: L.B.

Teški dani stigli su za srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Naime, Europa i Zapad više nemaju strpljenja za njegova premišljanja i balansiranja između uvođenja sankcija Rusiji i eurointegracija, a pao je i ultimatum.

Međutim, Vučićeva nesposobnost da shvati kako ne može zauvijek sjediti ‘na dvije stolice’ donosi mu i kod kuće sve više protivnika, kojima je, čini se, dozlogrdila retorika predsjednika Srbije da će “ako ne prihvate europski plan za Kosovo, biti prekinute eurointegracije te povučene investicije”, pa su mu počeli prigovarati da prestane ponižavati i sebe i Srbiju.





‘Vučić je ucijenjen, prvi je na popisu’

Tako je, među ostalima, profesor na Filozofskom fakultetu Ognjen Radonjić ocijenio da je u priči oko Kosova i eurointegracija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić taj koji je ucijenjen, a ne Srbija.

“On je ucijenjen čovjek i on će prebacivati to na nas – da smo mi ucijenjeni za eurointegracije. Zar nisu eurointegracije već stale? Mi ne pregovaramo o pristupu EU, to je već stalo. Naš narod će patiti? Ne, patit će on – njemu je problem. Problem je i za nas, ali on je prvi na spisku”, rekao je profesor povodom Vučićevih navoda o prekidanju integracija i povlačenju investicija.

Profesor je dodao i da je Srbija “i de facto i de iure izgubila Kosovo 1999. godine”.

“Formalno smo priznali Kosovo kada smo izašli na kosovske izbore i ušli u kosovsku vladu. Te priče o tome – da priznamo Kosovo ničemu ne služe. Nemate što priznati Kosovo, ta stvar je gotova“, rekao je Radonjić u Novom danu N1 te istaknuo i da je „problem Kosovo riješen“.

“Oni su nezavisna država, a sada treba ispuniti pravnu formulu potrebnu Kosovu da pristupi raznim međunarodnim organizacijama. Naša stvar je tu gotova, ovo je važno za Kosovo. Ovo mrcvarenje može voditi samo našem daljnjem ponižavanju“, precizirao je Radonjić.

‘Taktika prepariranja javnosti’

Povodom ucjena Srbiji o kojima se govori oko eurointegracija i uvođenja sankcija, kaže da bi Srbiju sankcije, ako bi sada bile uvedene, teže pogodile nego 1990-tih, kada je šverc išao preko Rumunjske i Bugarske, a sada toga više nema.









“Mislim da kada se govori o ucjenama, ne bih govorio o ucjenama Zapada prema Srbiji, u tom smislu mislim da je predsjednik generalno ucijenjen čovjek. Tko zna što imaju o njemu vezano s organiziranim kriminalom, sjećate se Gruevskog, u Makedoniji, kada su počeli objavljivati…Apsolutno, mislim da je on taj koji je ucijenjen“, rekao je profesor, dodavši da ga Vučićevo obraćanje nije iznenadilo.

“Ne znam što će Srbija potpisati jer još nismo vidjeli dokument. Pretpostavljam da bi bilo normalno da ga vidimo, dok ovako možemo samo nagađati. Mislim da je izvjesno da kako vrijeme bude prolazilo, da će uvjeti sve biti gori”, rekao je Radonjić i dodao da su im to pokazale i 1990-te, kada su dobivali ponude i u Hrvatskoj i u Bosni i kako je vrijeme odmicalo, te ponude su bile sve lošije.

“To jest taktika prepariranja javnosti, ova medijska okupacija i propaganda kojom smo izloženi ima za cilj da spremi javnost za što god kako bi ova vlast produžila sebi rok trajanja za jedan dan“, dodao je.









‘Ako je netko nekog izdao – izdali smo sami sebe’

Radonjić navodi i da ako je Zapad više na strani ispunjavanja albanskih interesa, da njima odgovara da je naša pozicija što gora i da prihvatimo što gore uvjete konačnog sporazuma.

“Spominju se izdajnici…Vi ste izgubili Kosovo 90-tih godina, a mislim da smo prije svega izdali sebe kao društvo, kao narod, da dovodimo na vlast i održavamo na vlasti ljude koji nas uništavaju. Ako je netko nekog izdao – izdali smo sami sebe. Ovo što se sada događa posljedica je naših izbora“, rekao je profesor te se zapitao koji Srbija ima ugled u vanjskoj politici da na konstruktivan način pomognu narodu na Kosovu.

„Naravno da se loše radi kada se narod na Kosovu zloupotrebljava kad je potrebno prikriti afere na unutrašnjem planu – ovde se svašta dešava, parlament na šta nam liči, veze vlasti i organizovanog kriminala…Saznajemo da je BIA pratila Belivukovu grupu kad su izvršili pet ubistava, BIRN izdaje izveštaj da je Darko Šarić iz zatvora naručio pitanja za novinare – to su pitanja za nas da li imamo pravnu državu ili ne, da li imamo demokratiju ili ne. Ako ta pitanja rešite, imaćete kapacitet da se suočite sa spoljnoplitičkim problemima“, rekao je Radonjić.

“Mi sami sebe desetljećima ponižavamo kad dopuštamo da ovakvi vladaju, nije nas Zapad ponizio“, kaže profesor i dodaje da su Srbi sami sebe doveli u ovu poziciju što se tiče Zapada, a da oni samo ispunjavaju svoje interese.

Profesor je dodao i da je zanimljivo što su se Vučićevi naprednjaci usporedili s vukovima kada su se utrkivali u podršci Vučiću.

“Zanimljivo je da su se takvi ljudi usporedili s jednom tako veličanstvenom životinjom kakav je vuk, to je divna životinja kojoj je mjesto u divljini, a kad dođe u civilizaciju, prave veliku štetu. Samo u tome su usporedivi“, kaže, pa zaključuje: “Da se usporede s takvom životinjom, malo je ponižavajuće za vuka“, zaključuje.

‘Dačić i Vučić skršili posljednju točku otpora’

Ništa drugačije ne misli niti bivši predsjednik Srbije i lider SDS Boris Tadić, koji kaže da nakon spornog obraćanja Aleksandra Vučića nisu dobili veliko pojašnjenje novog europskog prijedloga za rješavanje pitanja Kosova, već dodatnu dramatizaciju cijele situacije. On smatra da srpska vlast na čelu s Vučićem ništa nije učinila da prevenira sadašnju situaciju i pritiske koje Srbija trpi po pitanju Kosova, već je samo sve prihvaćala.

Na optužbe Vučića da je prethodna vlast izgubila Kosovo, misleći na Tadićevu administraciju, odgovara kontraoptužbom – da su još potpisivanjem Kumanovskog sporazuma 1999. izgubljene nadležnosti države na Kosovu, a da su Dačić i Vučić Briselskim sporazumom “skršili posljednju točku otpora kada je u pitanju sjever i pregovarački proces”.

“Ja u svom mandatu nisam želio dati te institucije koje su nam ostale na sjeveru, jer sam se vodio devizom – nećemo dozvoliti da izgubimo u miru ono što makar nismo u ratu, a ova vlast Vučićeva je prihvatila i to – da izgubimo u miru i to što nismo u ratu prihvaćanjem Briselskog sporazuma, kada je prihvaćen pravni sistem nezavisnog Kosova na čitavom teritoriju.

Vučić tezom da smo mi 2008, kada je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost, predali Kosovo, ili mišljenje Međunarodnog suda pravde, čini jednu blasfemičnu radnju, uspostavlja jednu novu povijesnu laž i falsifikat povijesti bez premca. To je bestidno činiti. Oni su ga izgubili, ako ga je itko izgubio. Ali ja sam u situaciji da budem krajnje povijesno objektivan. Kosovo je suštinski mnogo više izgubljeno prije Miloševića, kada su Srbi napuštali Kosovo, kada nije nalaženo rješenje u vrijeme bivše Jugoslavije, kada nije bilo aktivne politike, već se Srbija samo pasivno ponašala i posljedica toga je ovo danas“, ocijenio je Tadić u Novom danu na TV N1.

Kovač: ‘Vučić se boji etikete izdajnika’

I hrvatski bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u Novom je danu N1 televizije komentirao aktualne vanjskopolitičke teme, a među njima i Srbiju. Upitan u kakvoj je situaciji Aleksandar Vučić trenutačno, Kovač je kazao da se boji etikete izdajnika.

“Došla mu je voda do grla, pritisnut je od Amerikanaca i Europljana. Mora se odlučiti, a odluka je vrlo, vrlo teška. Sjećamo se odluke u Hrvatskoj o suradnji kada je Gotovina uhićen, kada smo prisiljeni na arbitražu sa Slovenijom, a ovo je još puno teža odluka.

Riječ je o bivšem teritoriju Srbije, koji je za mnoge u Srbiji i dalje teritorij Srbije. Vučić je očigledno spreman za dogovor, ali osjeća pritisak u svojoj zemlji i stranci. Boji se da će biti u budućnosti zapamćen kao izdajnik. Svjestan je toga. Priprema teren. U medijima njegovi ljudi prikazuju tu odluku kao jedinu moguću ako se želi uklopiti u glavni tok europske politike”, zaključio je Kovač.