(VIDEO) Pogledajte kako se urušava zgrada u Maroku nakon potresa: Kao kula od karata

U petak navečer snažan potres je pogodio područje Maroka. Potres je uništio nekoliko zgrada u ovoj afričkoj zemlji i natjerao ljude da napuste svoje domove. Prema preliminarnim podacima ministarstva unutarnjih poslova, najmanje 296 osoba je poginulo, a 153 su ozlijeđene.

Društvenim snimkama širi se zastrašujuća snimka zgrade koja se urušava u Marakešu. Na njoj se vidi kako građevina pada od siline potresa i čuju se vriskovi prolaznika.

Prayers🙏 for Morocco

Powerful earthquake with M 6. 8 hit Morocco resulting in deaths of at least 296 people. #Morocco #earthquake #moroccoearthquake #deprem #morocco #maroc #earthquakes #abhisha #G20India2023 #DollarRate pic.twitter.com/dPSsOCPeDY

