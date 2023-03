(VIDEO) ‘MOJ GRAD JE NESTAO’! Sila prirode ga obrisala s lice Zemlje, pobila i jadne ljude: ‘Opasnost nije prošla’

Najmanje 23 osobe su izgubile život nakon snažnih oluja i tornada koji su sinoć pogodili Mississippi.

Gradovi Silver City i Rolling Fork su najviše pogođeni, a Rolling Fork je potpuno devastiran.

“Potraga i spašavanje nestalih u oluji počeli su nakon što je potvrđeno da je tornado pogodio ove gradove.”, rekao je gradonačelnik Eldridge Walker i nadodao:

“Potpuno uništenje. Dok gledam slijeva nadesno, to je sve što vidim. Puno pogođenih i povrijeđenih obitelji… Ova zajednica je u situaciji kakvu nismo očekivali. Moj grad je nestao, ali mi smo otporni i vratit ćemo se”.

Opasnost još nije prošla. “Postoji opasnost od daljnjih jakih grmljavinskih oluja u nedjelju s krajnjeg istoka Teksasa i središnje Louisiane u južni i središnji Mississippi, Alabamu i Georgiju. To će donijeti opasnost od jake tuče i štetnih udara vjetra, a moglo bi doći do još tornada.”

Četiri osobe su nestale, a timovi za potragu i spašavanje tragali su za preživjelima nakon oluje koja je pogodila područje Silver Cityja u zapadnom Mississippiju. “Nažalost, očekujemo da će se ove brojke mijenjati”, objavila je Agencija za upravljanje hitnim situacijama te američke savezne države.

Stanovnici pogođenih područja su ostali bez struje, a mnogi su zarobljeni u svojim domovima. Stabla su blokirala ceste, a kuće su skoro sravnjene sa zemljom. Preko 100.000 ljudi u Mississippiju, Alabami i Tennesseeju je ostalo bez struje.

“Mnogi u MS Delti večeras trebaju vašu molitvu i Božju zaštitu”, tvitao je guverner Mississippija Tate Reeve. “Angažirali smo hitne medicinske službe i povećali broj vozila hitne pomoći da bi se pomoglo ugroženima. U tijeku su potraga i spašavanje.”

Jedna stanovnica Rolling Forka je rekla za CNN: “Nikad nisam vidjela ovakvo nešto. Ovo je bio jako dobar mali grad, a sada ga više nema”. U blizini Jacksona zabilježeno je najmanje 13 smrtnih slučajeva, rekla je Angella Easton, mrtvozornica okruga Sharkey. Još troje je poginulo, a najmanje dvoje ljudi je u kritičnom stanju u okrugu Humphreys, rekao je direktor hitne uprave Royce Steed rano jutros.

