(VIDEO) ‘Hidroelektrana je potpuno pod vodom!’ Ugroženo preko 80 naselja, nešto se u pozadini kotrlja: Rusi u panici izvijestili o napadu

Nova velika eskalacija u Ukrajini, ogromna brana Kakhovka, koja se nalazi u južnom dijelu zemlje pod kontrolom Rusije, uništena je u utorak poplavivši okolna područja, izvijestio je Reuters, pozivajući se na izvore s obje strane.

Videosnimke na društvenim mrežama prikazuju kako voda nadire kroz ono što je od brane ostalo.

Kakhovka, visoka 30 metara i duga 3,2 km, izgrađena je 1956. na rijeci Dnjepar kao dio hidroelektrane Kakhovka. Sadrži rezervoar koji opskrbljuje vodom poluotok Krim, koji je Rusija anektirala 2014., i nuklearnu elektranu Zaporožje, koja je također pod ruskom kontrolom. Ukrajinska vojska okrivila je Rusiju za rušenje brane, dok je visoki dužnosnik postavljen od strane Rusije rekao da je rušenje “ozbiljan teroristički napad”.

11.50 Zapovjednik: Uništenje brane neće spriječiti ukrajinske trupe

Uništavanje brane Nova Kakhovka u južnoj Ukrajini neće spriječiti ukrajinske trupe u napredovanju, rekao je u utorak visoki ukrajinski zapovjednik, javlja Reuters.

“Što se tiče sprječavanja naših ofenzivnih akcija, vojno zapovjedništvo je u potpunosti uzelo u obzir takve podmukle akcije neprijatelja i ne bi trebalo spriječiti naše napredovanje u onim smjerovima gdje može doći do izlijevanja vode”, Serhiy Naev, zapovjednik združenih snaga Oružane snage Ukrajine, citirala je državna novinska agencija Ukrinform.

11:40 ‘Histerična reakcija Rusa’

Ruske snage raznijele su branu Nova Kahovka u okupiranom dijelu Hersonske oblasti kako bi spriječile ukrajinsku vojsku da prijeđe rijeku Dnjepar, rekla je danas na briefingu za novinare glasnogovornica Južnog zapovjedništva oružanih snaga Ukrajine.

“To je histerična reakcija”, rekla je Natalija Humeniuk, a prenosi Reuters. “Bili su svjesni su da se sprema vojni manevar obrambenih snaga te su na taj način pokušali utjecati na naše snage kako se prelazak rijeke Dnjepar, od kojeg strahuju, ne bi dogodio”, dodala je.

Ukrajina kontrolira desnu obalu rijeke Dnjepar, prema sjeveru. Ruske snage pak okupiraju lijevu obalu i jug Hersonske oblasti.

11.20 Izvanredno stanje u Novoj Kakhovki

U okrugu Nova Kakhovka proglašeno je izvanredno stanje, javlja ruska državna novinska agencija Tass, pozivajući se na dekret lokalnih vlasti koje podržava Moskva.

11.05 Zelenski: Ne možete nas zaustaviti ni vodom ni raketama

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je detalje s hitnog sastanka nacionalnog vijeća (NSDC) koji se održao jutros kako bi se odgovorilo na uništenje brane Nova Kakhovka.

“Održao sam hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Tijekom noći u 02.50 ujutro, ruski teroristi izvršili su unutarnju detonaciju struktura HE Kakhovskaya. Oko 80 naselja je u plavnom području. Naređena je evakuacija iz rizičnih područja i opskrba pitkom vodom svih gradova i sela koja su se opskrbljivala vodom iz Kahovskog rezervoara. Činimo sve da spasimo ljude. Uključene su sve službe, vojska, vlada. Na sastanku NSDC-a dogovoren je skup međunarodnih i sigurnosnih mjera kako bi se Rusija pozvala na odgovornost za ovaj teroristički napad”.

Na Telegramu je također objavio da ‘ruski teroristi neće moći zaustaviti Ukrajinu vodom, projektilima ili bilo čim drugim’.

“Samo će pobjeda Ukrajine vratiti sigurnost”, rekao je i dodao: “I ta pobjeda će doći.”

Rusija je demantirala izvođenje napada na branu.

10:50 Zašto je brana Kakhovka važna?

Brana Kakhovka zadržava veliki rezervoar koji opskrbljuje vodom mnoštvo zajednica uzvodno, što znači da bi mogla utjecati na opskrbu tamošnjeg stanovništva. Također osigurava vodu za hlađenje nuklearne elektrane Zaporožje, najveće u Europi, oko 160 km uzvodno, koja je pod kontrolom Rusije i oslanja se na rezervoar.

Izgrađena je u sovjetsko doba i jedna je od šest brana koje se nalaze uz rijeku Dnjepar, koja se proteže od samog sjevera zemlje do mora na jugu.

10.45 Šef Europskog vijeća napad na branu nazvao ratnim zločinom

Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća, kaže da je “šokiran napadom bez presedana” na branu u regiji Herson.

“Uništavanje civilne infrastrukture jasno se kvalificira kao ratni zločin”, napisao je u tvitu.

Michel okrivljuje Rusiju za napad, rekavši da će Vijeće EU-a smatrati Moskvu odgovornom za svoje postupke. Ukrajina je optužila Rusiju za izvođenje napada u gradu Nova Kakhova koji je okupirala Moskva, ali je gradonačelnik koji je postavljen u Moskvi okrivio Ukrajinu za napad. Ove tvrdnje nemoguće je neovisno provjeriti. Michel dodaje da će predložiti veću pomoć poplavljenim područjima na nadolazećem summitu čelnika EU-a u Bruxellesu.

10.40 Video: ‘Hidroelektrana je potpuno pod vodom’

Društvenim mrežama širi se snimka hidroelektrane Kahovka koja je potpuno pod vodom nakon što se zbog uništenja brane podigla razina rijeke Dnjepar.

Snimku je objavio i Anton Geraščenko, savjetnik u krajinskom ministarstvu unutarnjih poslova. “Uništena hidroelektrana Kahovka je pod vodom. Razina vode u Dnjepru i dalje raste”, napisao je.

About 16,000 people are in “critical zone” in Kherson region on the right bank of the Dnieper river – head of Kherson regional military administration.

Evacuation trains will take people to safety from Kherson. pic.twitter.com/rmltVcc9yI

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2023