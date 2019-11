Uprava Đuro Đaković Specijalnih vozila dala ostavku: Nisu uspjeli pronaći odgovarajuće rješenje

Autor: Dnevno

Članovi Uprave Đuro Đaković Specijalnih vozila, predsjednik Bartol Jerković i član Darko Grbac, u ponedjeljak su podnijeli ostavke, obrazlažući uz ostalo da nisu uspjeli pronaći odgovarajuće rješenje za nastavak financiranja ugovorene proizvodnje te ne žele biti prepreka za bilo koji daljnji proces preustroja, objavila je Đuro Đaković grupa.

“Ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je Uprava društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. (dalje u tekstu: ĐĐSV), g. Bartol Jerković, predsjednik Uprave i g. Darko Grbac, član Uprave, dana 25. studenog 2019. godine podnijela ostavke na navedene dužnosti, a koje stupaju na snagu 12. prosinca 2019. godine”, napisali su pa nadodali:

“Nakon što je utvrđen problem s izostankom nastavka financiranja proizvodnje vagona, uslijed čega je Društvo došlo u tešku situaciju u realizaciji aktivnih ugovora, Uprava je odmah po događaju pokušala naći novo rješenje za osiguranje kreditnog okvira za samoodrživo financiranje proizvodnje koja je ugovorena i koja osigurava punu zaposlenost u narednih 18 mjeseci. Također, suočena s izostankom generalnog rješenja financiranja aktivne i ugovorene proizvodnje, Uprava je u rujnu razradila nekoliko modela za među-financiranje dovršetka preko 100 vagona u visokim fazama proizvodnje, s povratom kredita za među-financiranje do kraja 2019. godine, kao premoštenje do realizacije kreditnog okvira. Niti nakon višemjesečnih intenzivnih aktivnosti nije pronađeno odgovarajuće rješenje, a Društvo je po prvi puta nakon 15 godina došlo u situaciju da ne može isplatiti plaću te da ima blokirane poslovne račune. Istovremeno, Društvo postaje sve izloženije odlasku radnika, ne samo deficitarnih proizvodnih struka nego i inženjerskog te upravljačkog osoblja, uz stalno prisutnu opasnost od raskidanja ugovora od strane prvorazrednih kupaca iz EU zemalja. Ocjenjujući da je Društvo u vrlo kritičnoj situaciji koju ova Uprava ne može sama riješiti, a ne želeći biti preprekom za bilo koji daljnji proces preustroja, Uprava je donijela odluku o ostavci. Nadzorni odbor Društva će do 12. prosinca 2019. godine imenovati novu Upravu Društva. Đuro Đaković Grupa d.d.”, istaknuli su.