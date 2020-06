UKIDA SE MJERA SAMOIZOLACIJE: Najavljeno otvaranje granica prema Bosni i Hercegovini

Autor: Dnevno

Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je otvaranje granica prema Bosni i Hercegovini, a odluka bi trebala stupiti na snagu već sutra. Iako smo u fazi plesa s virusom, otvaranje granica ukida i obveznu dvotjednu samoizolaciju za sve koji iz Bosne i Hercegovine planiraju ući u Republiku Hrvatsku.

Ministar ističe da su sve odluke donesene na temelju struke te da se podaci analiziraju na dnevnoj bazi.

EU će vjerojatno izaći s preporukama, danas su u tijeku ti razgovori. Vjerojatno ćemo u određenoj mjeri liberalizirati režim prelaska granica i kad su u pitanju državljani EU i naše susjedne zemlje. To će značiti ulazak u RH na način da se svi koji ulaze pridržavaju epidemioloških mjera, više ne bi značilo obvezu samoizolacije za one koji dolaze iz BiH. Očekujem to najkasnije sutra”, rekao je Božinović.

Ministar se osnvnuo i na nove potencijalne mjere s obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj.

“Više-manje su se sve zemlje otvorile. Gasit ćemo žarišta gdje se pojave, ali ako imamo lokalna žarišta, ne znači da se mjere trebaju primjenjivati na području cijele zemlje. Cilj je da se donose izbalansirane mjere, vjerujem da ćemo opet pokazati da smo među najboljima. Ovo nije švedski model, drastične su razlike u rezultatima između Hrvatske i Švedske. Nema podataka da postoje teže kliničke slike, niti je itko na respiratoru u Hrvatskoj”, rekao je Božinović.