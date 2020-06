Kumica s Dolca koja je pokazala srednji prst Reineru otkrila u kojoj je stranci: ‘Ja sam ono što jesam. Bilo bi me sram da sam prst pokazala Majci Tereziji’

Autor: Dnevno

Prodavačica na Dolcu postala je hit na internetu nakon što je pokazala srednji prst dok su pokraj nje prolazili Željko Reiner i ostali kandidati HDZ-a u I. izbornoj jedinici na parlamentarnim izborima dok su obilazili centar grada.

Njih to, čini se, nije previše uznemirilo pa su joj se nasmijali, zastali kod njenog štanda te porazgovarali s njom, a isto smo odlučili učiniti i mi. Naime, zanimalo nas je što ju je nagnalo na taj potez.

Riječ je kumici Ivani Božiković, a prst je bio upućen svim političarima. “Nagnalo me na ovo cijela ova situacija. Neka stari ovi idu ća’, a neka dođu mladi. Nakon tog čina pao mi je kamen sa srca jer ne treba glumit. Ja sam ono što jesam. Mene bi samo bilo stid da sam srednji prst pokazala Majki tereziji, a za političare me nije sram”, izjavila je za Zagreb.info.

POKAZALA PRST SVIMA

Novinare je zanimalo kako je Željko Reiner reagirao nakon njenog poteza. “Smijao se, iz srca. To nije bio prst upućen HDZ-u jer ja sam od prvog dana HDZ i ostat ću do daljnjeg HDZ. Odnosilo se na sve političare.”

Na upit je li joj se povećao promet sad nakon što je postala popularna. “Ma nije, moj promet samo neka ostane kakav i je i moje mušterije neka ostanu kakve jesu.”

Dio njene obitelji nije bio oduševljen njenim potezom. “Suprug me zvao i odmah me napao da što se miješam u politiku jer on je isto pravi HDZ-ovac i obožava viteza Reinera.”

Na pitanje dolaze li političari inače kupovati na Dolac, rekla je: “Znate tko dolazi redovito i svaka im čast na tome. Naša bivša predsjednica Grabar Kitarović, gradonačelnik Bandić, Milorad Pupovac. Oni su tu i prije izbora i poslije.”

Navela je i probleme koje njih kao prodavače na Dolcu muče. “Potres, javni prijevoz, nemamo parking, robu istovarimo na cesti. Jučer nisu čak ništa ni obećali, vjerojatno ih je šokirao srednji prst.

Ima i poruku za mlađe u politici. “Neka se maknu iz nje jer će ih samo iskvariti. Pogledajte dokle su nas doveli”.

“Svi moji kolege misle isto, ali kad dođu ovdje i pruže im ruku onda im se krenu uvlačiti , a ja se neću uvlačiti nikome. Budi ono što jesi, ja imam svoj stav. Izaći ću sigurno na izbore i pozivam sve ljude da izađu. Ja bih htijela da ih sve maknemo i dovedemo mlade, neiskvarene”, zaključila je ova popularna kumica.