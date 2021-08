‘UMRIJET ĆEMO OD GLADI, NE DAJU NAM RADITI I SAD JOŠ ŠALJU VOJSKU NA NAS’: Zabrinjavajuće stanje u Australiji, sve je otišlo predaleko?!

U subotu je iz najmnogoljudnije australske države, Novog Južnog Walesa, priopćeno kako imaju 210 lokalno proširenih slučajeva zaraze covidom-19, a policija je ogradila centar Sydneya s više kontrolnih točaka kako bi spriječila planirani prosvjed protiv mjera zatvaranja, piše Jutarnji.

U Sydneyju i njegovoj okolici prošlog su tjedna uvedene stroge mjere za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa koje će trajati barem do kraja kolovoza. Pogoršanje situacije s pandemijom dogodilo se zbog širenja delta soja.

Oko tisuću policajaca raspoređeno je u okolici Sydneya kako bi spriječili neovlaštene prosvjede protiv mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa, a izdavale su se i obavijesti o zabrani taksi službama za prijevoz putnika na demonstracije, priopćila je policija NSW-a.

Tijekom petka i subote grad su nadlijetali policijski helikopteri koji su palili sirene čim su vidjeli nekoga na cesti i preko razglasa upozoravali ljude da se pridržavaju pravila.

Da je cijela situacija otišlo daleko, dokazuje i činjenica da je u Sydney u subotu stiglo oko stotinu vojnika. Oni će tijekom vikenda odraditi treninge i u ponedjeljak preuzeti ulice grada.

“To je dobra stvar za nas. Postoji manjina koja misli da njih pravila ne diraju i prisustvo vojske sigurno će ih primiriti”, rekao je ministar policije Novog Južnog Walesa David Elliott.

Međutim, njegovo mišljenje ne dijele pravnici, ali i velika većina građana najmnogoljudnijeg grada Australije.

“Korištenje vojske u liberalnoj demokraciji je poprilično zabrinjavajuće.

Australia sends in the ARMY to enforce it's "Zero Covid" lockdown: Soldiers and police will patrol Sydney alongside helicopters with blaring sirens telling people to disperse or they'll get fined.

