BREIVIK NA SASLUŠANJU ZA UVJETNO PUŠTANJE: U sudnicu ušetao uz nacistički pozdrav, za svoje zločine optužio online ekstremiste! ‘Isprali su mi mozak’

Masovni ubojica Anders Behring Breivik na ročište za uvjetno puštanje na slobodu ušao je u svom stilu, s nacističkim pozdravom.

Na ročištu će se odlučiti treba li biti pušten na slobodu nakon više od desetljeća iza rešetaka.

Naime, Breivik je u svom sumanutom pohodu na kamp laburističke mladeži na otoku Utoyi te prethodno detoniravši kamion pun eksploziva ispred vladinih ureda, usmrtio ukupno 77 ljudi, većinom mladih.

Za to je osuđen na 21 godinu zatvora 2012., pri čemu postoji mogućnost beskonačnog produljenja kazne, sve dok Breivik predstavlja prijetnju društvu. U to vrijeme to je bila najveća moguća kazna u Norveškoj, iako je u međuvremenu zakon izmijenjen kako bi se omogućilo izricanje duljih zatvorskih kazni.

Ušavši u sudnicu, obrijane glave i u tamnom odijelu, Breivik je prstima pokazao supremacistički znak prije nego što je podignuo desnu ruku u nacistički pozdrav kako bi demonstrirao svoju ekstremno desničarsku ideologiju.

