‘SPREMAN SAM NA PREGOVORE S TALIBANIMA!’ Tinja plamen otpora u Afganistanu: Sin legende o budućnosti države!

Ahmad Massoud je sin ubijenog afganistanskog heroja, čelnog čovjeka pokreta otpora sovjetskoj invaziji Afganistana, dao je intervju za Atlantic Council u kojem je komentirao napetu situaciju u toj zemlji.

U intervjuu objavljenom 11. kolovoza, Ahmad je rekao kako je između ostalog spreman na pregovore s talibanima.

Govorio je o mogućoj inkluzivnoj vladi s talibanima, ali da on i drugi Afganistanci neće popustiti pred terorizmom i nasilnim preuzimanjem vlasti. Od intervjua je prošlo nekoliko dana, Afganistan je pao u ruke talibanima, pa se ovaj intervju treba čitati i s time na umu.

Smatra kako se stanje u zemlji može riješiti jedino političkim putem.

“Spreman sam oprostiti krv svog radi mira u Afganistanu te sigurnosti i stabilnosti Afganistana”, rekao je Massoud koji je prema nekim izvorima organizira pokret otpora u provinciji Panjshir koja je jedina provincija koja nije pala u ruke talibanima.

Panjshir remains the only Provice in #Afghanistan Not dared by Talban.

Reportedly VP Amrullah Saleh and Ahmad Masood(Son of Ahmad Shah Masood) to announce first Resistance against Talban pic.twitter.com/xy7hhJMLlw

